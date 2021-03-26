Як не заразитися на коронавірус у салоні краси: дієві поради

Як ходити в салон краси або перукарню під час карантину: правила, які допоможуть не заразитись.

Як безпечно привести себе в порядок і при цьому не заразитися на коронавірус? Ранок у Великому Місті підкаже.

Якщо вирішиш відвідати перукарню або салон краси, уважно підходь до його вибору. Вирушай тільки до того закладу, де дотримуються всіх заходів безпеки. Економія в цьому випадку може призвести до ще більших втрат – і не лише матеріальних.

Тож, аби не заразитися на коронавірус у салоні краси під час стрижки або манікюру, дотримуйся простих, але дієвих правил.

Як не заразитися коронавірусом у перукарні

1. Вибирай лише той салон, де відвідувачі приймаються за попереднім записом, а не у порядку живої черги. Це дозволяє розподілити потік людей і уникнути натовпу. А отже – ризик заразитися буде менше.

2. Під час телефонного запису обов’язково уточни у адміністратора такі моменти:

Чи проводиться температурний скрінінг персоналу?

Чи працюють майстри у масках та рукавичках (а в ідеалі – ще й у спеціальних захисних халатах)?

Як, чим і як часто обробляється приміщення (зокрема, дверна ручка, манікюрний стіл та перукарські крісла, інструменти та інші поверхні)? Чи проводиться кварцування?

Як часто провітрюється салон чи перукарня?

Скільки людей одночасно буде находитися у приміщенні разом із тобою?

3. У салоні першою справою помий руки з милом або ретельно оброби їх антисептиком. В ідеалі, флакон із санітайзером має висіти на вході у перукарню чи салон.

4. Звісно ж, під час процедур ти маєш бути в масці. Ти і так це знаєш, але нам не складно ще раз нагадати 🙂

5. Якщо тобі доводиться чекати своєї черги в холі – відмовся від звичного гортання брошур і журналів. На них може бути вірус, який залишили попередні відвідувачі.

6. По можливості, відмовся від споживання чаю, кави чи інших продуктів харчування у салоні краси. Якщо все ж таки дуже хочеш почаювати – проси зробити тобі напій в одноразовому посуді.

7. Намагайся поменше розмовляти з майстром, адже під час розмови у віруса більше шансів розлетітися кімнатою. Тож коротко обговори основні моменти зачіски або дизайну манікюру – і більше ніяких теревенів.

8. Розмовляти віч-на-віч у жодному разі можна: всі обговорення потрібно вести тільки через дзеркало.

9. Роби тільки найнеобхідніші процедури: від додаткових послуг типу масажу голови під час карантину краще відмовитись. Намагайся зменшити контакти і час, проведений у салоні до мінімуму.

10. Не соромся вимагати від салону дотримання усіх заходів безпеки, адже від цього залежить твоє здоров’я і навіть життя.

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Фото: Pixabay

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