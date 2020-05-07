Як подолати фінансові труднощі під час карантину: інтерв’ю з експерткою ООН

З якими фінансовими проблемами зіштовхнулися українські жінки через карантин, та як розібратися з цими труднощами?

Ці надзвичайно актуальні питання обговорили ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій, а також кандидатка наук з державного управління і національна експертка з гендерної рівності ООН Жінки в Україні – Ольга Романюк.

– Ольго, з якими економічними проблемами зіштовхнулися жінки в умовах вимушеної самоізоляції?

– Економічних проблем дуже багато. Якщо ми розглядаємо категорію малозабезпечених жінок, тих, що належать до вразливих груп – то тут свої економічні проблеми, адже їм навіть не вистачає коштів на те, щоб придбати продукти харчування.

ООН жінки зробили дослідження, де проаналізували потреби саме у вразливих груп жінок. Більше ніж 40% жінок вже сказали, що будуть скорочувати свої витрати на придбання продуктів харчування. Це досить серйозний сигнал, адже це свідчить про маргіналізацію бідності і про те, що в нас жінки просто будуть не спроможні фінансово вистояти в цій кризі.

Причиною цих проблем є певні структурні диспропорції в економіці України. За останніми даними, розрив між зарплатами жінок і чоловіків складає 23,3%. Тобто жінка на цій же самій посаді при тій самій кількості обов’язків отримує на 23,3% менше за чоловіка в Україні.

– А чому так відбувається?

– Це відбувається абсолютно з об’єктивних причин. Насправді ця проблема є скрізь у світі. Уявіть, що ви роботодавець і берете на роботу жінку дітородного віку.

Треба дуже багато інвестувати в людину, щоб вона потім давала економічний ефект.

Якщо жінка йде на півроку чи на 3 роки в декрет – роботодавець втрачає свій ресурс, тому враховуючи ці ризики дає відразу нижчу зарплату. І це відбувається скрізь.

– У нас є дані, що значна кількість жінок зупинили свою підприємницьку діяльність під час карантину. Як малому та середньому бізнесу виживати в цих умовах?

– Їм буде дуже не солодко виживати. Звичайно, легше самозайнятим особам, які продають інтелектуальні послуги: консультанти, юристи, бухгалтери. Вони зараз можуть працювати онлайн. І в принципі, всі хто може перевели зараз свою роботу в онлайн, щоб хоч якось заробляти.

А от дуже важко зараз власникам малого бізнесу. Я, як економіст і людина, яка має фах з державного управління розумію, що державі треба дуже сильно попрацювати, аби врятувати малий бізнес.

– А от, виходячи із цього, можливо, ми можемо дати якісь поради стосовно фінансів. Як правильно пережити кризовий стан?

– Оскільки я особа трішки іншого фаху – можу сказати з точки зору держави.

Жінки-підприємці озвучують дві проблеми. Ніхто не позбавляє сплати ренти за приміщення. Тобто треба якісь відстрочки по сплаті. Також жінки взяли кредити на бізнес і зараз не можуть їх повернути.

Потрібно, щоб наш уряд зініціював програму у співпраці, наприклад, із банками України, аби компенсувалася з бюджету частина відсотків або надання гарантій під кредити. Можна зробити ці всі програми, продумати їх, щоб захистити цих жінок.

Я проти того, щоб просто компенсувати та давати гроші, адже економіка має працювати. Та якщо хоча б дадуть допомогу у виплаті кредитів, то це буде вже хороша допомога.

– Економічна криза, про яку говорило вже багато експертів, стосується не лише нашої країни, а всього світу. Чи є якісь відмінності? Можливо, нам можна перейняти досвід інших країн і якось допомагати нашим підприємцям?

– Коли ми говоримо в контексті гендерної рівності, то ці економічні розриви, а особливо в зарплаті, відрізняються по регіонам. Я назвала вам цифру 23%, а наприклад в Донецькій області цей розрив – 36%. Це призводить до розривів у пенсіях, який становить 30%.

Ще цікавий момент стосовно зарплат. В нас жінки зайняті в основному в галузях бюджетної сфери – освіта, здоров’я, де зарплати нижчі. У фінансовій сфері високі зарплати, але там більший розрив. Так, на початку 2019 року зарплата чоловіків у фінансовій сфері складала в середньому за місяць трохи більше 21 тисячі гривень, а зарплата жінок трохи більше 13 тисяч.

– Хто найбільше залежить від соціальної допомоги?

– Я вже говорила про те, що в територіальних центрах більше 70% жінок. Більше того, що стосується державної допомоги та соціальних виплат – там 71% жінок. І взагалі, якщо взяти сукупний дохід жінки і чоловіка, то у чоловіка будуть превалювати доходи від зайнятості, а в жінки велику частку складають надходження від соціальної допомоги, допомоги від родичів і так далі.

Тому, звичайно, в ситуації економічної кризи – більше будуть страждати малозабезпечені верстви населення, матері-одиначки, матері дітей з інвалідністю, жінки з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи.

Що стосується жінок з інвалідністю – там взагалі зараз серйозна проблема і в доступі до ліків, і в доступі до інформації. Наприклад не у всіх є інтернет і не у всіх є доступ до якісної інформації. Також не вистачає надання соціальних послуг вдома, адже немає потрібної кількості людей.

Якщо говорити про жінок внутрішньо переміщених – то там інша проблема: тобто дуже багато осіб без реєстрації.

– А як таким жінкам можна допомогти? Наприклад, внутрішньо переміщені жінки. Як вони можуть сидіти вдома і заробляти? Наприклад, якщо в них є інтернет і вони можуть придумати якісь онлайн-послуги – це буде працювати?

– Так, звичайно. І, до речі, цей карантин виявив таку проблему, що не так багато людей по всій Україні вміють просувати онлайн-послуги чи вести бізнес через інтернет.

Цьому навчають людей. Є тренінги як це все правильно організувати, як користуватися соціальними мережами, як правильно продавати через інтернет.

Але виявилось дуже багато недоліків навіть у системі освіти. Зараз триває дистанційне навчання, але, на жаль, не кожна дитина має доступ до персонального комп’ютера. Це було державою не прораховано по відношенню до бідних людей чи багатодітних сімей, де один комп’ютер.

Якщо підсумовувати, то єдиний позитивний момент у цій всій ситуації можна побачити в тому, що всі проблеми тепер випливли на поверхню. І, можливо, ми зі свого боку, як представниці ООН Жінки зможемо артикулювати їх більш чітко і добитися, щоб наші рекомендації були враховані і наша країна відповідала європейським стандартам.

Повну версію інтерв’ю читайте за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вижити під час карантину.

Фото: Pixabay

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