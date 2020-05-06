Як вижити під час карантину? Чи надає держава допомогу жінкам із соціально вразливих груп

Карантин усім дається нелегко, особливо жінкам, які входять в уразливі групи: матерям-одиначкам, жінкам інвалідам і літнім особам.

Як їм триматися “на плаву” під час кризи у країні, і чи допомагає держава? Усе з’ясовувала ведуча програми Ранок у Великому Місті Юлія Зорій у Катерини Левченко – правозахисниці, докторки юридичних наук та урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

– Катерино, чому вважається, що саме жінки повинні піклуватися про всіх членів родини?

– Так складалося віками. Суспільна праця, яку виконували чоловіки і жінки, була чітко поділена на дві складові: публічна праця і праця в сім’ї по відтворенню людського капіталу.

Також дуже пізно порівняно з чоловіками, жінкам довелося добитися багатьох прав. Наприклад, права на освіту не було до XIX століття, якщо говорити про вищу освіту – до XX століття. Тобто багато наших прав існують близько 100 років і це дуже мало.

– Чи передбачені законодавчо додаткові пільги фінансової допомоги соціально вразливим групам жінок під час карантину і після нього?

На жаль, поки що до законів, які приймалися у зв’язку з протидією коронавірусу, не внесені ніякі додаткові пільги для тих сімей і груп населення, які самостійно виховують дітей на період карантину.

Зазначена допомога планується для пенсіонерів.

– Як законодавчо убезпечити себе матерям-одиначкам, яких не звільнили під час карантину, бо має доглядати за дитиною, але вона і не може на 100% віддаватися роботі?

– Спеціальних норм, які б регулювали ці питання, у нас також немає. Із точки зору законодавства варто розуміти, що працівник, який виконує свої функції, є захищеним трудовим законодавством.

Є перелік підстав, за якими можна звільнити працівника, як це прописано в Кодексі законів про працю України.

Також існує безкоштовна цілодобова «гаряча лінія» системи безоплатної правової допомоги.

Тобто, якщо є правові питання, які стосуються якраз і питання перебування в трудових відносинах під час карантину, я раджу звертатися за номером 0 800 213 103.

– Що б ви порадили для правової обізнаності. Можливо, є якісь портали, де все просто описано?

– Перш за все я раджу зайти на сайт Координаційного центру безоплатної правової допомоги. У них є дуже багато інформації з різних питань.

Багато правозахисної інформації є на сайті Харківської правозахисної групи або Української Гельсінської спілки з прав людини.

Чимало інформації міститься на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Інформація, яка стосується соціальної політики розміщена на сайті Міністерства соціальної політики.

Ще є цікаві курси, які стосуються прав людини. Права людини – це дуже комплексне питання. Тому розпочати я б рекомендувала саме з цих ресурсів.

Повну версію інтерв’ю читайте за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про домашнє насильство на карантині – як врятуватися від агресора.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.