Місячний календар на травень 2020 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на травень 2020 – це незамінна річ навіть на карантині. Адже хто сказав, що не можна розпочинати вести нові справи онлайн?

Він допоможе тобі правильно розподіляти свій час. Читай і бери до уваги!

Місячний календар на травень 2020

Сприятливі дні у травні 2020: 1, 4, 13, 16, 17, 19, 20, 24

Несприятливі дні у травні 2020: 15, 18, 21, 30

Сприятливі дні у травні 2020 – детально

Місячний календар на 1 травня

У цей день на тебе чекає енергетичний підйом. Удача посміхатиметься в усьому, тож головна задача – спрямувати сили в потрібне русло. Вдалий час для вирішення фінансових питань.

Місячний календар на 4 травня

Не стримуй творчих поривів – сьогодні тобі приходитимуть небанальні ідеї. Тож є непогані шанси створити якийсь шедевр. Розумовий потенціал у цей день також буде на максимумі.

Місячний календар на 13 травня

Починається період системного оновлення. Ти відчуєш у собі сили для успішного завершення старих проектів і старту нових. Головне – не зменшуй темп.

Місячний календар на 16 травня

Сьогодні ти можеш сміливо починати нову справу, налагоджувати відносини та робити онлайн-покупки.

Місячний календар на 17 травня

Настрій буде спокійним і рівним, без різких перепадів. Тому спілкування з рідними та друзями сьогодні принесе виключно позитивні емоції. Тож чому б не влаштувати сеанс відеозв’язку?

Місячний календар на 19 травня

День ідеально підходить для того, щоб зайнятися своїм здоров’ям – як фізичним, так і емоційним. Користь і задоволення принесуть такі практики, як йога та медитація.

Місячний календар на 20 травня

Сьогодні ти маєш максимально зосередитися на вирішенні проблем, які давно висять, наче дамоклів меч. Якщо проявиш наполегливість – нарешті знайдеш потрібне рішення. Успіх чекатиме в будь-яких фінансових операціях.

Місячний календар на 24 травня

Сьогодні інтелектуальна праця буде дуже продуктивною. Тож займися проектами, які вимагають високої концентрації та креативних рішень.

Несприятливі дні у травні 2020 – детально

Місячний календар на 15 травня

Сьогодні емоційно нестабільний день. Тому краще обмежити спілкування, уникати суперечок і скандалів. Краще спрямуй енергію в мирне русло.

Місячний календар на 18 травня

Не варто виконувати якісь активні дії, адже очікуваного результату все одно ризикуєш не отримати. Краще дозволь собі трішки порелаксувати.

Місячний календар на 21 травня

Увімкни свою увагу на повну. Особливо якщо ти водиш машину або займаєшся травмонебезпечним спортом. Просто будь обережніше.

Місячний календар на 30 травня

День обіцяє бути напруженим. Можуть виникати непорозуміння і провокації – не ведись на них. Зберігай спокій і намагайся мислити логічно. Нових справ сьогодні починати не варто.

Тепер ти знаєш, які дні у травні 2020 року будуть сприятливими, а які несприятливими. Користуйся цим календарем, щоб контролювати свої дії, і знаходити правильні відповіді на питання.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на травень.

Фото: Pixabay

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