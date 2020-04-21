Як знімають еротичні сцени: відверті зізнання акторів

Леонардо ді Капріо, Кіра Найтлі, Дженніфер Лоуренс та інші голлівудські зірки відверто розповіли, які складнощі виникають на зйомках еротичних сцен.

Як знімають еротичні сцени

Леонардо ді Капріо

Зйомки секс-сцен не відрізняються від звичайних зйомок. Думаєш, як б не пошкодити спину.

Дженніфер Лоуренс

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen) 23 Дек 2019 в 1:47 PST

Під час секс-сцен я відчуваю себе розгублено. Чи не надто інтенсивно я це роблю?

Найстрашніше – це переборщити 🙂

Кейт Вінслет

Просто треба змиритися, що буде незручно.

Ти не знаєш людину і знаходишся в незвичній обстановці, де потрібно нібито займатися сексом.

Семюел Джексон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samuel L Jackson (@samuelljackson) 17 Дек 2019 в 10:09 PST

Цього ніхто не усвідомлює, усі захоплюються цими сценами.

Насправді ж тебе оточує 15 чоловіків. А один, імовірно, навіть їсть сендвіч і приглядається до тебе.

Кіра Найтлі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keira Knightley Fanpage (@keira_knightley_) 15 Мар 2019 в 8:00 PDT

Це секс-сцена біля книжкової полиці з прекрасним Джеймсом МакЕвоєм.

І під час сцени я чую крик: Кіра, помасуй його там!

Дейв Франко

Через кілька дублів режисер підійшов до мене із суперсерйозним обличчям і говорить: Дейв, давай інтерсивніше, як зайчик.

Мила Куніс

Джейсон замість звичного скромного носка вирішив прикритися пухнастим рожевим.

Тому там, де ви в кадрі бачите страх, наче я не хочу цього, насправді мені просто смішно.

Катрина Баф і Сем Х’юен.

Катрина: Це незручно. Навколо тебе 20 людей, усі дії відпрацьовані. Із часом Сем запам’ятав, що не треба тиснути на моє волосся.

Сем: І ще ти любиш перекусити після цього діла.

Як знімають еротичні сцени – відео

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Фото: IMDB

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