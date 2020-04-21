Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як знімають еротичні сцени: відверті зізнання акторів / 21.04.2020 16:25
21.04.2020 16:25
Поділитися

Як знімають еротичні сцени: відверті зізнання акторів


Леонардо ді Капріо, Кіра Найтлі, Дженніфер Лоуренс та інші голлівудські зірки відверто розповіли, які складнощі виникають на зйомках еротичних сцен.

Як знімають еротичні сцени

Леонардо ді Капріо

Зйомки секс-сцен не відрізняються від звичайних зйомок. Думаєш, як б не пошкодити спину.

Дженніфер Лоуренс

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen)

Під час секс-сцен я відчуваю себе розгублено. Чи не надто інтенсивно я це роблю?

Найстрашніше – це переборщити 🙂

Кейт Вінслет

Просто треба змиритися, що буде незручно.

Ти не знаєш людину і знаходишся в незвичній обстановці, де потрібно нібито займатися сексом.

Семюел Джексон

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Samuel L Jackson (@samuelljackson)

Цього ніхто не усвідомлює, усі захоплюються цими сценами.

Насправді ж тебе оточує 15 чоловіків. А один, імовірно, навіть їсть сендвіч і приглядається до тебе.

Кіра Найтлі

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Keira Knightley Fanpage (@keira_knightley_)

Це секс-сцена біля книжкової полиці з прекрасним Джеймсом МакЕвоєм.

І під час сцени я чую крик: Кіра, помасуй його там!

Дейв Франко

Через кілька дублів режисер підійшов до мене із суперсерйозним обличчям і говорить: Дейв, давай інтерсивніше, як зайчик.

Мила Куніс

Джейсон замість звичного скромного носка вирішив прикритися пухнастим рожевим.

Тому там, де ви в кадрі бачите страх, наче я не хочу цього, насправді мені просто смішно.

Також по темі: Гарячі та харизматичні: ТОП-10 найсексуальніших чоловіків світу Спокуслива Ріанна позує у відкритому купальнику Топ найкращих фільмів усіх часів та народів

Катрина Баф і Сем Хюен.

Катрина: Це незручно. Навколо тебе 20 людей, усі дії відпрацьовані. Із часом Сем запам’ятав, що не треба тиснути на моє волосся.

Сем: І ще ти любиш перекусити після цього діла.

Як знімають еротичні сцени – відео

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП фільмів про кохання.

Фото: IMDB

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Дженніфер Лоуренс, зірки, Кіра Найтлі, Леонадо ді Капріо
21.04.2020 16:25



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати