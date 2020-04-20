Коронавірус в Україні та світі: статистика за 20 квітня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу станом на 09.00 20 квітня 2020 року. Аби завжди бути в курсі останніх подій, радимо слідкувати за ситуацією за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на сьогодні, 20 квітня, в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 261 новий випадок.
До Центру надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822.
Статистика по областях станом на ранок 19 квітня така:
Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 158 випадків;
Дніпропетровська область — 118 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 226 випадків;
Закарпатська область — 196 випадків;
Запорізька область — 134 випадки;
Івано-Франківська область — 512 випадків;
Кіровоградська область — 246 випадків;
м. Київ — 850 випадків;
Київська область — 333 випадки;
Львівська область — 253 випадки;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 137 випадків;
Полтавська область — 63 випадки;
Рівненська область — 312 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 414 випадків;
Харківська область — 73 випадки;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 906 випадків;
Черкаська область — 165 випадків;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 20 квітня летальних випадків 151, одужало 359 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 20 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 404 325 випадків захворювання на коронавірус (понад 759 тисяч з них у США, понад 198 тисячі – в Іспанії, понад 178 тисяч в Італії, понад 154 тисячі – у Франції, понад 145 тисяч – у Німеччині, )Також по темі: Вакцина від коронавірусу: в США розпочали тестування на людях Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як пережити коронавірус і не з’їхати з глузду
624 тис. осіб вже одужали. Втім, 165 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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Фото: Pixabay