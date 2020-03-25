Міфи про коронавірус: що вас точно не врятує

Під час пандемії всі навколо тільки й говорять про коронавірус: одні сіють паніку, мовляв, людство приречене, інші – розповідають про сумнівні лікувальні та профілактичні засоби.

Тому ВООЗ опублікувало на своєму сайті перелік найпоширеніших міфів про пандемію.

Міф №1

Часник врятує від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я пояснює – часник дійсно корисно вживати в їжу, адже він має антимікробні властивості.

Утім, немає жодних науково підтверджених доказів, що часник здатний побороти чи вберегти від зараження на COVID-19.

Міф №2

Від коронавірусу захистить алкоголь

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, міцні напої тільки пригнічують імунну систему людини. Відповідно організм стає більш вразливим до вірусів.

Окрім того, шкідливо розпилювати спирт на шкіру – кажуть у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Таким чином ви не вб’єте коронавірус, а лише ризикуєте спровокувати алергію чи подразнити слизові оболонки очей і рота.

Міф №3

Курці не хворіють на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я МОЗ України стверджують – у групі ризику люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями, які можуть бути викликані курінням.

Тож цигарки як були шкідливими, так і залишаються.

Медики зазначають, що ефективною профілактикою боротьби проти коронавірусу є саме здоровий спосіб життя, а не шкідливі звички.

Міф №4

Від зараження допомагає гаряча ванна та чай

ВООЗ наполягає – ванна та гарячі напої не врятують вас від COVID-19. Хоча у холодну пору року це не буде зайвим.

Проте нормальна температура тіла людини перебуває у діапазоні від 36,5 до 37 градусів Цельсія, незалежно від температури ванни, душу чи чаю.

Міф №5

Від коронавірусу є вакцина

Шахраї запевняють, що від хвороби, що шириться зараз світом, існують ліки, які вони вам можуть запропонувати за кругленьку суму.

Не ведіться – це цинічний обман! Наразі вакцини проти коронавірусу тільки на стадії розробки, вони є експериментальними, жодну з яких ще не схвалила світова наукова спільнота.

Більше найпоширеніших міфів про коронавірус – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про пандемію COVID-19 і чому необхідно притримуватися карантину.

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