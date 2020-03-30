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ICTV / Ранок / La Cuarentena: Настя Каменських зняла кліп про карантин у себе вдома / 30.03.2020 17:18
30.03.2020 17:18
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La Cuarentena: Настя Каменських зняла кліп про карантин у себе вдома


Українська співачка Настя Каменських випустила нову відеоработу La Cuarentena, присвячену карантину. Кліп співачка записала у себе вдома.

У відео NK співає одразу п’ятьма мовами – іспанською, українською, російською, англійською та турецькою.

Друзі, я розумію, що все важче дотримуватися домашнього режиму, однак зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе і своїх рідних і, звичайно, тримати позитивну хвилю, – зазначила Настя у підписі під відео.

La Cuarentena – дивись онлайн відео NK

Відео, яке з’явилося на YouTube-каналі співачки сьогодні знанку, вже зібрало понад 50 тисяч переглядів і майже 300 коментарів, більшість із яких – схвальні.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Настя Каменських проводить час на карантині.

Фото: Instagram

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Теги: зірки, карантин, Настя Каменських
30.03.2020 17:18



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