La Cuarentena: Настя Каменських зняла кліп про карантин у себе вдома

Українська співачка Настя Каменських випустила нову відеоработу La Cuarentena, присвячену карантину. Кліп співачка записала у себе вдома.
У відео NK співає одразу п’ятьма мовами – іспанською, українською, російською, англійською та турецькою.
Друзі, я розумію, що все важче дотримуватися домашнього режиму, однак зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе і своїх рідних і, звичайно, тримати позитивну хвилю, – зазначила Настя у підписі під відео.
La Cuarentena – дивись онлайн відео NK
Відео, яке з’явилося на YouTube-каналі співачки сьогодні знанку, вже зібрало понад 50 тисяч переглядів і майже 300 коментарів, більшість із яких – схвальні.Також по темі: Як не зіпсувати стосунки під час карантину: 5 рятівних порад Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени Карантин в Україні: як провести час із користю
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Настя Каменських проводить час на карантині.
Фото: Instagram