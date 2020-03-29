Чому Мадонні відмовились віддавати посилку?

Під час карантину, коли всі сидять вдома, посилка – просто незамінна річ. Але які цікаві історії приховує в собі цей предмет?

Перші кур’єри на планеті

Те, що ми вважаємо благом цивілізації, було звичною справою ще для стародавніх римлян.

Налагоджувати поштові доставки в Давньоримській імперії почав ще Юлій Цезар. А інші імператори постійно розширювали карту доріг, якими до столиці діставалися тодішні листоноші та кур’єри.

Систему налагодили настільки, що керівник пошти зобов’язаний був мати диплом про придатність для цієї посади.

Як посилка довела до шлюбу

Посилка може і під вінець довести! Як це буває, знає Тірел Вульф із США. Ще маленьким у ході благодійної акції він відправив посилку дівчинці з Філіппін.

Джоана Марчан знайшла в ній канцтовари, іграшки та фото відправника. І після цього весь час думала про хлопчика, який надіслав їй подарунок.

Коли Джоана виросла, то знайшла Тірела в соціальній мережі. Згодом пара одружилася і вже має дітей.

Чому Мадонні не віддавали посилку

Одного разу відомій американській співачці Мадонні категорично відмовлялись віддавати посилку. Зірка тиждень не могла отримати своє замовлення.

У відчаї артистка навіть опублікувала допис на своїй сторінці в соціальній мережі.

Виявилось, проблема полягала в тому, що кур’єр просто не міг впізнати співачку, а тому відмовлявся віддавати посилку.

Більше про посилки – дивіться в сюжеті рубрики Предмет в історіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що символізують каблучки на пальцях.

Головне фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.