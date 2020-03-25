Карантин в Україні: що заборонено та дозволено

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня через поширення коронавірусу. Що можна та заборонено робити в такій ситуації?

Ранок у Великому Місті розповість тобі, що на даний момент, можна та які існують обмеження.

Дозволи та обмеження під час карантину

Рух транспорту

З 17-18 березня в Україні закрили міжміське сполучення та рух метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові. Влада закликала українців залишатись вдома, переходити на віддалений режим роботи або брати відпустки.

А вже з 23 березня в столиці України було заборонено пасажирське перевезення.

У транспорт запускають медиків, працівників магазинів та аптек за спеціальними перепустками. Всі пасажири обов’язково мають бути в захисних масках.

На даний момент, пересування на особистих автомобілях країною не обмежується.

Сфери послуг та обслуговування

Також уряд дав наказ тимчасово закрити всі торгово-розважальні центри, заклади харчування та послуг. Працювати дозволяється лише продуктовим магазинам та аптекам.

Кафе та ресторани можуть працювати виключно на доставку додому.

Проте і тут є обмеження. Міністерство охорони здоров’я рекомендувало дотримуватись дистанції в один метр.

Згодом у Києві мають посилити ці обмеження і з 25 березня в магазинах та аптеках може перебувати одна людина на 10 квадратних метрів.

Всі працівники мають бути в захисних масках.

Особисті рекомендації

Міністерство охорони здоров’я рекомендує:

– Без потреби не виходити з дому.

– Часто мити руки та користуватись антисептиками.

– Якщо потрібно вийти із будинку, то користуватись маскою. Варто пам’ятати, що вони є одноразові і їх потрібно змінювати приблизно кожні три години.

– У разі виявлення у себе симптомів хвороби, телефонуй до сімейного лікаря.

Штрафи та відповідальність

Влада запровадила штрафи, адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за порушення умов карантину.

За це громадянин має сплатити 17-34 тисячі гривень. Посадовцям така відповідальність загрожує у розмірі 34-170 тисяч гривень.

У Кримінальному кодексі з’явилась стаття про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нею передбачено, що людина, яка порушила це правило, має заплатити штраф 17-51 тисяча гривень. Або ж понести відповідальність у вигляді 6 місяців арешту, обмеження або позбавлення волі до трьох років.

В особливо тяжких випадках, якщо злочин призвів до загибелі людей, правопорушника можуть посадити до в’язниці на термін від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як не заразитись коронавірусом у супермаркеті.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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