Моя хата скраю: чим небезпечний егоїзм під час пандемії коронавірусу

Уже 13 днів Україна на карантині. Більшість українців сидять по домівках, звідти ж навчаються і працюють.

Добре, якщо ви дотримуєтесь вимог і виходите на вулицю тільки за крайньої потреби.

Однак така можливість може бути не у всіх. Дехто не може працювати віддалено, комусь треба сходити в аптеку чи магазин, не наражаючи себе на небезпеку.

Тому зараз для українців важливо проявити людяність та організованість. Де та як саме?

Транспорт

Коли в містах-мільйонниках зупинили роботу метро, а громадський транспорт, принаймні, офіційно зобов’язали перевозити максимум по десятеро пасажирів, аби уникнути скупчення людей, виник справжній транспортний колапс.

А з 23 березня в Києві взагалі відмінили пасажирське перевезення.

Безкоштовно окремими маршрутами можуть лише їздити медики, працівники аптек та супермаркетів або ж по спеціальних перепустках.

Тому небайдужі почали об’єднуватися та створювати у соцмережах групи, на кшталт «Підвези медика на роботу».

Там між собою координуються водії на приватних авто та медпрацівники, аби допомогти лікарям, фармацевтам, медсестрам вчасно потрапити на роботу.

Пенсіонери

Ще одна добра ініціатива українців по всій Україні – допомога пенсіонерам.

Усе почалось із простих оголошень на під’їздах, де молоді люди звертались до своїх літніх сусідів із пропозицією сходити замість них до магазину чи в аптеку.

Згодом вони почали об’єднуватись у соціальних мережах.

Насправді, ініціативні громадяни можуть не лише купувати продукти харчування, воду чи ліки, а й допомагати іншими справами та перевіряти самопочуття.

Адже саме пенсіонери в групі ризику захворювання коронавірусом.

Благодійність

Ситуація з коронавірусом та боротьба з поширенням хвороби вимагає значних капіталовкладень.

Українська влада закликає великі компанії, підприємців, депутатів усіх рівнів та меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого обладнання для медичних установ.

ВООЗ також підтримує залучення соціально відповідального бізнесу до боротьби з коронавірусом. Адже перед загрозою епідемії всі рівні.

Більше про організованість українців у такий складний час та чому це важливо – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи є вже вакцина від коронавірусу, і які тести проводять на людях у США.

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