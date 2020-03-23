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ICTV / Ранок / Вдома з ICTV: Ранок у Великому Місті запускає флешмоб на карантині / 23.03.2020 18:35
23.03.2020 18:35
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Вдома з ICTV: Ранок у Великому Місті запускає флешмоб на карантині


Редакція Ранку у Великому Місті відповідально ставиться до карантину.

Ми перевели більшість наших працівників на дистанційну роботу.

На канал приїздять лише ведучі та ефірна група, щоб кожен ранок бути з вами на контакті у прямому ефірі.

Вас усіх також закликаємо – залишайтеся вдома з Ранком у Великому місті. І діліться з нами своїми ідеями дозвілля на карантині!

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Публікуйте у Фейсбук та Інстаграмі короткі відео, зняті на мобільний, як саме ви проводите час ВДОМА на карантині, з хештегом #ВДОМАЗICTV, а також відмічайте на них офіційні сторінки Ранку у Великому Місті – @ranok.ictv.ua.

Найкращі відео ми покажемо у прямому ефірі! Бережіть себе та близьких, мийте руки та ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома на карантині.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, Ранок у Великому Місті
23.03.2020 18:35



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