Вдома з ICTV: Ранок у Великому Місті запускає флешмоб на карантині

Редакція Ранку у Великому Місті відповідально ставиться до карантину.
Ми перевели більшість наших працівників на дистанційну роботу.
На канал приїздять лише ведучі та ефірна група, щоб кожен ранок бути з вами на контакті у прямому ефірі.
Вас усіх також закликаємо – залишайтеся вдома з Ранком у Великому місті. І діліться з нами своїми ідеями дозвілля на карантині!Також по темі: Хоум-офіс: як організувати робоче місце вдома Вправи для спини, коли ти працюєш вдома Англійська мова, IT і не тільки: ТОП безкоштовних онлайн-курсів
Публікуйте у Фейсбук та Інстаграмі короткі відео, зняті на мобільний, як саме ви проводите час ВДОМА на карантині, з хештегом #ВДОМАЗICTV, а також відмічайте на них офіційні сторінки Ранку у Великому Місті – @ranok.ictv.ua.
Найкращі відео ми покажемо у прямому ефірі! Бережіть себе та близьких, мийте руки та ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома на карантині.