Топ речей, на яких можна зекономити: в чому себе варто обмежити

На чому можна зекономити, щоб зберегти особисті гроші.

У багатьох у сучасному світі постає питання, як зекономити гроші. А потім відкласти їх та поїхати, наприклад, у подорож, або ж купити новенький ґаджет, про який давно мріяли.

Тому Ранок у Великому Місті розповість тобі про речі, на яких можна зекономити та зберегти особисті кошти.

Топ-7 речей, на яких можна зекономити

Одяг

Не варто гнатись за модними трендами та речами відомих дизайнерів. Повір, якісні речі можна знайти і дешевше.

Походи по магазинах, де бренд не є таким відомим. Пошукай у інтернеті, або навіть відвідай речовий ринок.

Місць, де знайти хороші та недорогі речі, безліч.

Врешті-решт, можна сходити на секонд-хенд. Багато модників знаходять там унікальні та стильні речі. Але тут тобі доведеться мати талант та терпіння. Оскільки знайти там щось вартісне – справа не з легких.

Вода в будинку

Так-так, економити можна на воді. Для цього потрібно мати хороші труби. А тому для цього варто зв’язатись із сантехніком, якщо у твоєму домі із цим проблеми.

Можна купити спеціальні насадки на крани – аератори. Вони збільшать тиск води, але використовуватись вона буде менше.

Користуйся душем замість ванни, та найголовніше – вимикай крани. Прості поради, але рахунок за комунальні послуги точно зменшиться.

Світло та електрика

Так само, як на воді, у своєму домі ми можемо економити на світлі та електриці. Тут поради надзвичайно прості:

– заміни всі лампи у будинку на енергозберігаючі;

– вимикай світло там, де воно не потрібно;

– не залишай у розетках електроприлади, якими не користуєшся.

Це дозволить тобі зменшити витрати, а відповідно зберегти гроші, які ти зможеш витратити на інші речі.

Автомобіль

Якщо ти маєш автомобіль, то на ньому теж можна зекономити. По можливості, обійдись без нього.

Якщо тобі, наприклад, потрібно потрапити у місце, яке знаходиться через кілька сотень метрів від тебе, то його звичайно, можна пройти пішки. Не заводь для цього своє авто.

Також машину можна використовувати не кожного дня, а лише в особливих випадках. Коли тобі потрібно терміново дістатись до місця призначення, або ж коли вирішили із сім’єю виїхати за місто.

Їжа

Харчуйся вдома. Купуй лише найнеобхідніші продукти. Відмовся від делікатесів та екзотичних фруктів.

Менше споживай алкоголю та не переїдай. Це не означає, що ти повинен сидіти на одній гречці. Можна скласти раціональне меню та добре харчуватись.

Здорове харчування може бути смачним та дешевим.

Не харчуйся фаст-фудом. А на роботу бери із собою обіди.

Цигарки

З кожним роком ціни на цигарки тільки підвищуються. А дехто викурює в день по одній-дві пачки. Уявляєш, які це витрати?

Це не лише погано впливає на твоє здоров’я, але й сильно б’є по твоєму гаманцю.

Хочеш зекономити гроші – кинь курити! Це збереже і твоє здоров’я, і твої кошти.

Подорожі

Для повної економії можна відмовитись і від подорожей. Але нащо обмежувати себе у такому задоволенні?

Що ж робити в такій ситуації?

Повір, твоя поїздка може бути в рази дешевшою, якщо ти:

– Завчасно забронюєш та купиш квитки;

– Якщо велика компанія, відмовтесь від готелю та орендуйте квартиру;

– Звертай увагу на різні знижки та пільги;

– Перед поїздкою дізнайся, куди можна сходити, не витрачаючи багато грошей. Але, у той же час, щоб у повній мірі насолодитись новим місцем.

Тепер ти знаєш, як зберегти особистий бюджет, і тобі лише залишається скористатись нашими порадами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як економити воду.

Фото: Pixabay

Головне фото: Unsplash

Дарина Реготун

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