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ICTV / Ранок / Як повернутись українцям, які застрягли за кордоном? / 19.03.2020 11:55
19.03.2020 11:55
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Як повернутись українцям, які застрягли за кордоном?

Фото: Pixabay

17 березня Україна офіційно припинила міжнародне авіасполучення.

Про це публічно заявив Президент України Володимир Зеленський ще за 4 доби. За задумом влади, цього мало б вистачити, аби туристи повернулись на Батьківщину.

Однак, як і українські, так і іноземні авіакомпанії, почали скасовувати рейси. У результаті – тисячі українців буквально застрягли на чужині.

Тож, що робити, якщо ви опинились в такій ситуації та як можна повернутись додому?

Як дістатись в Україну під час карантину

Купити пільговий квиток на нерегулярні рейси

За офіційними даними, були сформовані так звані точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись на Батьківщину безкоштовно або за пільговими цінами.

На даний момент, до України можна дістатись за нерегулярними авіарейсами з таких міст:

  • Стамбул
  • Дубаї
  • Абу-Дабі
  • Прага
  • Берлін
  • Варшава
  • Перемишль
  • Відень
  • Братислава
  • Рига
  • Вільнюс.

Квитки можна придбати на сайті компанії SkyUp Airlines. В середньому вони коштують 4-7 тисяч гривень.

Перш за все евакуюють людей, які мали по вже купленим квиткам повертатись назад до України.

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Зараєструватись у спеціальній системі

У своїй офіційній промові Володимир Зеленський наголосив на тому, що українці, які опинились за певних причин за кордоном і не можуть звідти виїхати, мають зробити такі кроки:

  • Зареєструйтесь у системі Друг. Це допоможе Міністерству закордонних справ формувати списки. Важливо, у розділі Коментар до подорожі детально описати суть вашої проблеми.
  • Зверніться в офіційне посольство України в державі, в якій ви перебуваєте. Там вам допоможуть в оформленні всіх документів та включать вас до списку людей, яких потрібно евакуювати. Про дату та час вас обов’язково повідомлять.

Більше про евакуацію українців з-за кордону дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Україні, чому всю країну відправили на карантин.

Головне фото: Pixabay

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Теги: коронавірус, Роксолана Влох, українці
19.03.2020 11:55



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