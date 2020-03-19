Як повернутись українцям, які застрягли за кордоном?

17 березня Україна офіційно припинила міжнародне авіасполучення.

Про це публічно заявив Президент України Володимир Зеленський ще за 4 доби. За задумом влади, цього мало б вистачити, аби туристи повернулись на Батьківщину.

Однак, як і українські, так і іноземні авіакомпанії, почали скасовувати рейси. У результаті – тисячі українців буквально застрягли на чужині.

Тож, що робити, якщо ви опинились в такій ситуації та як можна повернутись додому?

Як дістатись в Україну під час карантину

Купити пільговий квиток на нерегулярні рейси

За офіційними даними, були сформовані так звані точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись на Батьківщину безкоштовно або за пільговими цінами.

На даний момент, до України можна дістатись за нерегулярними авіарейсами з таких міст:

Стамбул

Дубаї

Абу-Дабі

Прага

Берлін

Варшава

Перемишль

Відень

Братислава

Рига

Вільнюс.

Квитки можна придбати на сайті компанії SkyUp Airlines. В середньому вони коштують 4-7 тисяч гривень.

Перш за все евакуюють людей, які мали по вже купленим квиткам повертатись назад до України.

Зараєструватись у спеціальній системі

У своїй офіційній промові Володимир Зеленський наголосив на тому, що українці, які опинились за певних причин за кордоном і не можуть звідти виїхати, мають зробити такі кроки:

Зареєструйтесь у системі Друг . Це допоможе Міністерству закордонних справ формувати списки. Важливо, у розділі Коментар до подорожі детально описати суть вашої проблеми.

. Це допоможе Міністерству закордонних справ формувати списки. Важливо, у розділі детально описати суть вашої проблеми. Зверніться в офіційне посольство України в державі, в якій ви перебуваєте. Там вам допоможуть в оформленні всіх документів та включать вас до списку людей, яких потрібно евакуювати. Про дату та час вас обов’язково повідомлять.

Більше про евакуацію українців з-за кордону дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Україні, чому всю країну відправили на карантин.

Головне фото: Pixabay

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