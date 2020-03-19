Як повернутись українцям, які застрягли за кордоном?

17 березня Україна офіційно припинила міжнародне авіасполучення.
Про це публічно заявив Президент України Володимир Зеленський ще за 4 доби. За задумом влади, цього мало б вистачити, аби туристи повернулись на Батьківщину.
Однак, як і українські, так і іноземні авіакомпанії, почали скасовувати рейси. У результаті – тисячі українців буквально застрягли на чужині.
Тож, що робити, якщо ви опинились в такій ситуації та як можна повернутись додому?
Як дістатись в Україну під час карантину
Купити пільговий квиток на нерегулярні рейси
За офіційними даними, були сформовані так звані точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись на Батьківщину безкоштовно або за пільговими цінами.
На даний момент, до України можна дістатись за нерегулярними авіарейсами з таких міст:
- Стамбул
- Дубаї
- Абу-Дабі
- Прага
- Берлін
- Варшава
- Перемишль
- Відень
- Братислава
- Рига
- Вільнюс.
Квитки можна придбати на сайті компанії SkyUp Airlines. В середньому вони коштують 4-7 тисяч гривень.
Перш за все евакуюють людей, які мали по вже купленим квиткам повертатись назад до України.Також по темі: Коли світ зможе перемогти коронавірус: історія пандемій Що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу: покрокова інструкція Пандемія коронавірусу: чому важливо залишатися вдома
Зараєструватись у спеціальній системі
У своїй офіційній промові Володимир Зеленський наголосив на тому, що українці, які опинились за певних причин за кордоном і не можуть звідти виїхати, мають зробити такі кроки:
- Зареєструйтесь у системі Друг. Це допоможе Міністерству закордонних справ формувати списки. Важливо, у розділі Коментар до подорожі детально описати суть вашої проблеми.
- Зверніться в офіційне посольство України в державі, в якій ви перебуваєте. Там вам допоможуть в оформленні всіх документів та включать вас до списку людей, яких потрібно евакуювати. Про дату та час вас обов’язково повідомлять.
Більше про евакуацію українців з-за кордону дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус в Україні, чому всю країну відправили на карантин.
Головне фото: Pixabay