Хакери атакують банки: як вберегти свої гроші

Як вберегти свої гроші від хакерів та як діяти, якщо потрапили в пастку злочинців.

Як злочинці отримують доступ до наших рахунків

Їм достатньо знати лише номер банківського рахунку, скільки є на ньому грошей та пароль доступу. І отримати всю цю інформацію зовсім нескладно.

Ви будете здивовані, але ми самі часто допомагаємо злочинцям. Ви завантажуєте неліцензовані програми з інтернету?

Скачуєте музику, фільм чи щось оновлюєте. Там повно вірусів. І завдяки ним злодії легко отримують доступ до усіх ваших даних.

Як діяти, якщо потрапили в пастку хакерів

Негайно зателефонуйте до вашого банку, заблокуйте картку й напишіть заяву про викрадення коштів. Повідомте про інцидент у Службу Безпеки й попросіть найшвидше зв’язатися з банком, аби заблокувати подальше пересилання коштів та зняття готівки. Самостійно зв’яжіться з банком-одержувачем, аби повернути гроші. Зверніться до кіберполіції, аби зафіксувати IP-точки несанкціонованого входу у вашу систему та виявити контактні дані одержувача грошей.

Як вберегти себе від хакерів

Довіряйте великому банку, який уже багато років присутній на фінансовому ринку та має хорошу репутацію. Перевірте рейтинг надійності банку та у скількох країнах він представлений. Чим більше, тим кращий захист. Звертайте увагу на прибутковість фінансової установи. Перевірити це можна на сайті Національного Банку України. Там банки щоквартально публікують свої фінансові показники. Дізнайтеся, хто є власником банку, і подумайте, чи можна йому довіряти. Переконайтеся, що послуги у банку зручні для вас, а його персонал дбає про клієнтів. Має бути гаряча лінія, швидка реакція на проблеми, достатня кількість банкоматів та відділень.

Більше про методи хакерів дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як кібершахраї полюють за нашими грішми.

Головне фото: Рixabay

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