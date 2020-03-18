Хакери атакують банки: як вберегти свої гроші

Як вберегти свої гроші від хакерів та як діяти, якщо потрапили в пастку злочинців.
Як злочинці отримують доступ до наших рахунків
Їм достатньо знати лише номер банківського рахунку, скільки є на ньому грошей та пароль доступу. І отримати всю цю інформацію зовсім нескладно.
Ви будете здивовані, але ми самі часто допомагаємо злочинцям. Ви завантажуєте неліцензовані програми з інтернету?
Скачуєте музику, фільм чи щось оновлюєте. Там повно вірусів. І завдяки ним злодії легко отримують доступ до усіх ваших даних.
Як діяти, якщо потрапили в пастку хакерів
- Негайно зателефонуйте до вашого банку, заблокуйте картку й напишіть заяву про викрадення коштів.
- Повідомте про інцидент у Службу Безпеки й попросіть найшвидше зв’язатися з банком, аби заблокувати подальше пересилання коштів та зняття готівки.
- Самостійно зв’яжіться з банком-одержувачем, аби повернути гроші.
- Зверніться до кіберполіції, аби зафіксувати IP-точки несанкціонованого входу у вашу систему та виявити контактні дані одержувача грошей.
Як вберегти себе від хакерів
- Довіряйте великому банку, який уже багато років присутній на фінансовому ринку та має хорошу репутацію.
- Перевірте рейтинг надійності банку та у скількох країнах він представлений. Чим більше, тим кращий захист.
- Звертайте увагу на прибутковість фінансової установи. Перевірити це можна на сайті Національного Банку України. Там банки щоквартально публікують свої фінансові показники.
- Дізнайтеся, хто є власником банку, і подумайте, чи можна йому довіряти.
- Переконайтеся, що послуги у банку зручні для вас, а його персонал дбає про клієнтів. Має бути гаряча лінія, швидка реакція на проблеми, достатня кількість банкоматів та відділень.
Більше про методи хакерів дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як кібершахраї полюють за нашими грішми.
Головне фото: Рixabay