Пастки грабіжників: як нас розводять на вулиці

Ідете парком, а там плаче дівчина? Обережно, це може бути пастка грабіжників. Ви навіть не уявляєте, на які хитрощі йдуть деякі злодії, аби вас обчистити.

Пастка 1. Загубилась дитина

Допоможіть знайти дитину. До випадкового перехожого на вулиці підходить людина з тривожним виразом обличчя і просить допомоги.

Співчутливий перехожий ведеться і йде зі злочинцем. А потім отримує по голові і розстається з усіма своїми цінностями.

Пастка 2. Багатоходівка від кишенькарів

Ідеальне місце для злочину – натовп. Якщо ж його немає, то група злочинців сама його створить. Головне для крадіїв – розподілити між собою ролі.

«Один – відсікає ситуацію, подає сигнал. Другий – це щипач, він витягає портмоне і телефон. Одразу ж передає його іншому, другий третьому, і третій виходить», – розповідає схему психолог Дмитро Попов.

Пастка 3. Дівчина плаче у парку

Йдете ви пізно ввечері через парк. Бачите – на лавці дівчина плаче. Ви підходите, аби дізнатись що сталося, і допомогти.

А вас ззаду пляшкою по голові ба-бах. І все. Ви без гаманця та телефона. Дівчина – просто приманка. Ви клюнете, а її спільники вас пограбують.

Пастка 4. Гаманець на тротуарі

Перехожий помічає посеред дороги портмоне. Піднімаючи його, опиняється у пастці злодіїв. Адже звідкілясь приходить група людей, які стверджують, що це їхня пропажа.

Вони виявляють, що у гаманці не вистачає грошей.

Тоді вимагають їх у перехожого, погрожуючи звернутись до правоохоронців.

Розгублений перехожий віддає нестачу з власного гаманця.

Пастка 5. Гіпноз

Перебуваючи під психологічним впливом, людина сама віддає всі свої цінності злочинцям.

За словами експертів, саме цей спосіб зараз особливо популярний серед зловмисників.

Не носіть з собою цінних речей у місцях скупчення людей або ж ховайте їх у внутрішні кишені. Уникайте темних безлюдних місць.

Не розмовляйте з незнайомцями. А якщо вас оточили підозрілі особи, не соромтесь закричати чи покликати на допомогу. Якщо ж ви вже втрапили у пастку грабіжників, не зволікайте, звертайтесь у поліцію.

Стильний образ ведучої Юлії Зорій від @bonlook_ua

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