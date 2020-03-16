Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як правильно мити та дезінфікувати руки / 16.03.2020 18:00
16.03.2020 18:00
Поділитися

Як правильно мити та дезінфікувати руки

Фото: Dreamstime

Як правильно мити та дезінфікувати руки, щоб не допустити зараження коронавірусом?

Через пандемію коронавірусу українці стали активно користуватися антисептиками. Але не всі знають, як правильно обробляти ними руки.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися.

Що краще – мити руки чи дезінфікувати антисептиком?

Правильніше замінити використання антибактеріального гелю звичайним миттям рук із милом.

Вони руйнують структуру вірусу та набагато ефективніше захищають від мікробів.

А от обробляти руки антисептиком варто тоді, коли немає доступу до води та мила.

А також – як додатковий захід безпеки після миття рук.

Також по темі: Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як продезінфікувати смартфон і не нашкодити екрану: дієві методи Як не заразитись у транспорті: профілактика коронавірусу

Коли треба мити або дезінфікувати руки?

  • До та після відвідування туалету;
  • Після кашлю або чхання;
  • Перед прийомом або приготуванні їжі;
  • В офісі – після зміни виду діяльності;
  • При поверненні додому;
  • Після контакту з тваринами.

Як правильно мити руки?

миття рук фото

Фото: Pixabay

Мити руки потрібно не менш ніж 20 секунд, дотримуючись такого алгоритму:

  • Нанеси мило на вологі руки.
  • Добряче потри долоні одна об одну, потім оброби миючим засобом кожен палець та між пальцями.
  • Не забудь про тильну сторону долонь та зап’ястя.
  • Особливу увагу приділи зоні під нігтями.
  • Ретельно змий мило водою та витри руки насухо чистим рушником.

Як правильно дезінфікувати руки антисептиком?

  • Візьми дозу санітайзера (1-3 мл) в сухі руки.
  • Почни дезінфекцію з долонь, потім приділи увагу кожному пальцю та ділянці під нігтями. Адже саме там збирається найбільше мікробів.
  • Тепер можеш перейти до зовнішньої сторони долонь.
  • Ретельно втирай антисептик протягом мінімум 30 секунд або до повного висихання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити антисептик вдома.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: коронавірус, поради
16.03.2020 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати