Як правильно мити та дезінфікувати руки, щоб не допустити зараження коронавірусом?
Через пандемію коронавірусу українці стали активно користуватися антисептиками. Але не всі знають, як правильно обробляти ними руки.
Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися.
Що краще – мити руки чи дезінфікувати антисептиком?
Правильніше замінити використання антибактеріального гелю звичайним миттям рук із милом.
Вони руйнують структуру вірусу та набагато ефективніше захищають від мікробів.
А от обробляти руки антисептиком варто тоді, коли немає доступу до води та мила.
А також – як додатковий захід безпеки після миття рук.Також по темі: Як зробити захисну маску своїми руками: профілактика коронавірусу Як продезінфікувати смартфон і не нашкодити екрану: дієві методи Як не заразитись у транспорті: профілактика коронавірусу
Коли треба мити або дезінфікувати руки?
- До та після відвідування туалету;
- Після кашлю або чхання;
- Перед прийомом або приготуванні їжі;
- В офісі – після зміни виду діяльності;
- При поверненні додому;
- Після контакту з тваринами.
Як правильно мити руки?
Мити руки потрібно не менш ніж 20 секунд, дотримуючись такого алгоритму:
- Нанеси мило на вологі руки.
- Добряче потри долоні одна об одну, потім оброби миючим засобом кожен палець та між пальцями.
- Не забудь про тильну сторону долонь та зап’ястя.
- Особливу увагу приділи зоні під нігтями.
- Ретельно змий мило водою та витри руки насухо чистим рушником.
Як правильно дезінфікувати руки антисептиком?
- Візьми дозу санітайзера (1-3 мл) в сухі руки.
- Почни дезінфекцію з долонь, потім приділи увагу кожному пальцю та ділянці під нігтями. Адже саме там збирається найбільше мікробів.
- Тепер можеш перейти до зовнішньої сторони долонь.
- Ретельно втирай антисептик протягом мінімум 30 секунд або до повного висихання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити антисептик вдома.
Аліна Литвиненко