Як правильно мити та дезінфікувати руки, щоб не допустити зараження коронавірусом?

Через пандемію коронавірусу українці стали активно користуватися антисептиками. Але не всі знають, як правильно обробляти ними руки.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратися.

Що краще – мити руки чи дезінфікувати антисептиком?

Правильніше замінити використання антибактеріального гелю звичайним миттям рук із милом.

Вони руйнують структуру вірусу та набагато ефективніше захищають від мікробів.

А от обробляти руки антисептиком варто тоді, коли немає доступу до води та мила.

А також – як додатковий захід безпеки після миття рук.

Коли треба мити або дезінфікувати руки?

До та після відвідування туалету;

Після кашлю або чхання;

Перед прийомом або приготуванні їжі;

В офісі – після зміни виду діяльності;

При поверненні додому;

Після контакту з тваринами.

Як правильно мити руки?

Мити руки потрібно не менш ніж 20 секунд, дотримуючись такого алгоритму:

Нанеси мило на вологі руки.

Добряче потри долоні одна об одну, потім оброби миючим засобом кожен палець та між пальцями.

Не забудь про тильну сторону долонь та зап’ястя.

Особливу увагу приділи зоні під нігтями.

Ретельно змий мило водою та витри руки насухо чистим рушником.

Як правильно дезінфікувати руки антисептиком?

Візьми дозу санітайзера (1-3 мл) в сухі руки.

Почни дезінфекцію з долонь, потім приділи увагу кожному пальцю та ділянці під нігтями. Адже саме там збирається найбільше мікробів.

Тепер можеш перейти до зовнішньої сторони долонь.

Ретельно втирай антисептик протягом мінімум 30 секунд або до повного висихання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити антисептик вдома.

Аліна Литвиненко

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