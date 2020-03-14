Як зробити антисептик у домашніх умовах: 3 рецепти

Як зробити антисептик для рук самостійно? 3 найкращі способи.

Для профілактики коронавірусу, лікарі радять якомога частіше обробляти руки антисептиком.

Втім купити його в магазинах та аптеках зараз майже неможливо: його просто немає в наявності.

Втім панікувати не варто, адже антисептик для рук можна легко зробити в домашніх умовах. Причому – із доступних інгредієнтів.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе 3 найкращі рецепти, які допоможуть тобі і твоїй родині не заразитися коронавірусом.

Як зробити антисептик для рук

Антисептик – рецепт 1

Інгредієнти:

Спирт етиловий — 40 мл

Перекис водню — 5 мл

Гліцерин — 5 мл

Ретельно перемішай усі компоненти, за бажання – додай кілька крапель улюбленої ефірної олії.

Вона не лише додасть приємного аромату, але й посилить бактерицидні властивості домашнього антисептика.

Готовий розчин перелий у баночку з розпилювачем – і не забувай користуватися.

Антисептик – рецепт 2

Інгредієнти:

40 мл спиртової настійки календули

6 крапель ефірного масла чайного дерева

3 ч.л. гелю алое вера

Перемішай усе та перелий у невеличку бутилочку, яку зручно носити з собою.

Спиртова настійка та ефірна олія дезінфікуватимуть шкіру рук, а гель алое вера діятиме як зволожувальний крем для рук.

Антисептик – рецепт 3

Ингредієнти:

Спиртова настоянка ромашки – 50 мл

Вода – 20 мл

Кокосова олія – 5 мл

Ефірне масло кориці і гвоздики – 2 краплі

Перемішай спиртову настоянку з водою, додай кокосову олію для зволоження та ефірну – для аромату та додаткового бактерицидного ефекту.

Як правильно користуватися антисептиком для рук

Обробляти руки антисептиком потрібно не менш ніж 30 секунд.

Особливу увагу приділяй важкодоступній зоні під нігтями, адже саме там може накопичитися вірус.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захиститися від коронавірусу.

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