«Время и Стекло» розпадаються! Гурт відправиться у прощальний тур

Гурт Время и Стекло оголосив дату останнього концерту. 10 березня вони випустили кліп-ретроспективу на зворушливу пісню з альбому VISLOVO – Назавжди / Ніколи.

У фіналі відео назва Время и Стекло перетворилася на послання-гру слів «Час минув».

Сьогодні на офіційному YouTube-каналі вийшов відеодіалог, у якому Надя і Позитив заявили про останній концерт, і розповіли про причини цього непростого рішення.

– Коли я усвідомлюю, що гурт «Время и Стекло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість і щастя. Ми з Льошею зрозуміли, що зробили максимально все, і наш час у гурті дійсно минув, – прокоментувала на своїй сторінці в Іnstagram Надя Дорофєєва.

У травні гурт відправиться у прощальний тур Фінальні титри, який завершиться 11 вересня концертом у Києві у Палаці Україна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як минув концерт КАZКА.

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