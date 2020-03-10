Українські евакуатори: як вберегти своє авто від пошкодження?

Ранок у Великому Місті розповість, як вберегти своє авто від пошкодження евакуатором.

Ретельно обирайте евакуатор

Перш ніж викликати евакуатор, розберіться, який саме вам потрібен. Оберете не той – одразу ж матимете великі проблеми.

На жаль, деякі евакуатори не мають потрібних кріплень.

А тому з вашим авто може статись будь-яка неприємна ситуація, яка призведе до пошкодження транспортного засобу.

Оформлення документів

Оформлюйте документи з фірмою-евакуатором одразу, ще до того, як машину погрузять.

Якщо ви це зробите пізніше, а з вашим авто вже станеться неприємний інцидент, то не зможете довести провину фірми.

І в свою чергу не отримаєте потрібної компенсації.

Фіксація погрузки авто

Обов’язково фіксуйте процес погрузки автівки. Це може бути фото або відео.

Головне, щоб факт погрузки вашого авто був детально зафіксований та збережений.

Так ви матимете докази у разі неприємностей.

Якщо вашу автівку пошкодили, вимагайте, аби фірма, якій належить евакуатор, відшкодувала завдані вам збитки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як захистити своє авто від грабіжників на автостоянках.

Фото: Unspalsh

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