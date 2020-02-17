Як набрати вагу – ТОП продуктів, які допоможуть поправитися.

Як схуднути – одна з найпопулярніших тем серед жінок. Проте, що робити тим, кому не вистачає до нормальної ваги кількох кілограмів?

Недостача ваги може призводити до проблем із здоров’ям. Зокрема до зниження фізичної активності, депресії, слабкого імунітету, гормональних проблем. У цьому випадку варто дотримуватися дієти, яка допоможе позбутися дефіціту маси тіла.

Ранок у Великому Місті дізнався, які продукти сприяють цьому, та готовий поділитись з тобою. Читай нижче.

Топ-5 продуктів для набору ваги

Банани

Не варто думати, що всі фрукти та овочі сприяють схудненню. Це міф.

Тому при правильному наборі ваги радять додати до свого раціону банани. В їх складі міститься багато швидких вуглеводів.

Вони сприяють відновленню в організмі глікогена, який ми можемо втрачати після тяжкого тренування.

Зауваж: сушені банани є набагато калорійнішими за свіжі.

Наприклад, якщо один середній банан має 25 грамів вуглеводів, то такої самої ваги сушені фрукти матимуть вуглеводів у п’ять разів більше.

Гречка

Гречка є надзвичайно корисним продуктом, який допомагає нам стимулювати ріст м’язової тканини.

Ця крупа включає до свого складу вуглеводи, клітковину, білок, мінеральні речовини, вітаміни групи А, В та Е.

Гречка також містить йод, кальцій, магній, фосфор та залізо.

Каша дозволить тобі набирати вагу повільно та без шкоди для здоров’я.

Проте ти маєш пам’ятати, що порції повинні бути трохи більшими, ніж стандартні.

Вівсяна каша

Ще один міф, у який вірять жінки, що вівсянка допомагає у схудненні. Це не так.

Ця каша містить багато вуглеводів. Їх норма складає 250 грамів на добу.

Тому саме для набору ваги вівсянка стане ідеальним сніданком.

Для кращого смаку ти можеш також додавати горіхи, сухофрукти та мед.

Це стане для корисним початком дня, який сприятиме набору потрібних кілограмів.

Проте варто зазначити, що правильна вівсяна каша – це не та, що просто заливається окропом, а та що вариться.

Тому уважно читай, що написано на упаковці.

Домашній сир

Домашній сир є чудовим джерелом корисних елементів. 100 грамів продукту принесуть твоєму організму близько 20 грамів білка.

Окрім того, сир має в своєму складі здорові жирні кислоти, вітаміни групи В та А.

Цей продукт багатий на кальцій та фосфор, що сприяє зміцненню наших кісток та зубів.

При правильному споживанні сиру, ти можеш покращити метаболізм, сон та нормалізуєш свою вагу за рахунок збільшення м’язової маси.

Яловичина

Яловичина є найбільшим джерелом білка, та при цьому має в своєму складі найменше шкідливих жирів.

Продукт багатий на магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, залізо та амінокислоти.

Також яловичина багата на вітаміни групи В.

У середньому, показник калорійності становить 185-275 ккал, а в 100 грамах цього м’яса міститься 19 грамів білка.

Але найголовніше, що ти маєш пам’ятати – твоє харчування має бути правильним та збалансованим.

Тому категорично не можна вживати різного роду, фаст-фуд, снеки та жирні продукти.

Тепер ти знаєш, що їсти для набору ваги. Користуйся нашими порадами та нормалізуй свої кілограмчики в задоволення.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні перекуси в офісі.

Дарина Реготун

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