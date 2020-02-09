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ICTV / Ранок / Нацвідбір Євробачення-2020: цікаві факти про фіналістів / 09.02.2020 10:14
09.02.2020 10:14
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Нацвідбір Євробачення-2020: цікаві факти про фіналістів

Фото: прес-служба

В Україні розпочався національний відбір міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020.

Глядачі телеканалу СТБ та UA:ПЕРШИЙ мали можливість у прямому ефірі насолодитись виступами талановитих та аутентичних учасників нацвідбору 2020.

 

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Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua)

Вже відомі імена перших фіналістів українського нацвідбору Євробачення-2020.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе цікаві факти про виконавців, які вразили суддів та глядачів своїм перформансом у першому півфіналі.

KRUTЬ – співачка та бандуристка Марина Круть

Отримала у першому півфіналі найвищі бали від суддів та глядачів.

Працює в унікальному стилі, поєднавши електронний саунд і старовинний інструмент бандуру навколо свого самобутнього голосу.

 

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Публикация от KRUTЬ | КРУТЬ (@bandura_krut)

Народилася 21 лютого 1996 року у Хмельницькому.

Закінчила школу мистецтв за класом бандура.

Переможець та лауреат численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Має знакове тату дівчини з бандурою на внутрішній стороні передпліччя правої руки.

Улюблені музичні гурти – Nirvana, Бьорк, Radiohead.

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Свій музичний стиль співачка характеризує як інді-соул зі звучанням бандури.

Назва пісні 99 символізує життя та шляхи пошуку позитиву для українців.

Вона створювалась спеціально для Євробачення-2020, коханий хлопець Марини допомагав писати текст пісні.

Гурт Go_A

За результатами голосування отримав 6 балів від журі та 7 балів від глядачів.

Назву гурту Go_A правильно читати Гоу Ей

Учасники колективу:

  • Катя Павленко
  • Тарас Шевченко
  • Ігор Діденчук
  • Іван Григоряк

Поєднують у своїй творчості український автентичний вокал, танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.

За період існування колектив встиг засвітитись у багатьох українських та міжнародних фестивалях.

Вокалістка працює керівником хору ветеранів та колекціонує тексти старовинних народних пісень.

В колаборації з ще однією учасницею нацвідбору Katya Chilly встигли записати різдвяний сингл.

Конкурсна пісня Соловей про оптимізм, траснлює життя як досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати його і вміти достойно виходити з будь-яких ситуацій навіть в момент закоханості.

Jerry Heil

7 балів від журі та 6 балів від глядачів – такі результати голосування у першому півфіналі нацвідбору для Jerry Heil.

Справжнє ім’я – Яна Шемаєва.

Народилася 23 жовтня 1995 року у Василькові на Київщині.

Jerry Heil виросла у сім’ї м’ясників, але сама вегетаріанка.

 

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Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil)

Займається музикою з трьох років та має серйозний фаховий бекграунд: закінчила музичну школу, інститут музики та музичну академію.

Починала свою кар’єру з ведення відеоблогу та записування каверів на світові та українські хіти.

Мала проблеми з законом.

Пісня Vegan не про веганство як таке. Це демонстрація всьому світу, що народ України готовий до змін, готовий міняти свідомість та бути толерантними у всіх питаннях, в тому числі і стилі харчування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про всіх учасників нацвідбору Євробачення-2020.

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Теги: Євробачення
09.02.2020 10:14



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