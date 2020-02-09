Нацвідбір Євробачення-2020: цікаві факти про фіналістів

В Україні розпочався національний відбір міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020.
Глядачі телеканалу СТБ та UA:ПЕРШИЙ мали можливість у прямому ефірі насолодитись виступами талановитих та аутентичних учасників нацвідбору 2020.
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Вже відомі імена перших фіналістів українського нацвідбору Євробачення-2020.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе цікаві факти про виконавців, які вразили суддів та глядачів своїм перформансом у першому півфіналі.
KRUTЬ – співачка та бандуристка Марина Круть
Отримала у першому півфіналі найвищі бали від суддів та глядачів.
Працює в унікальному стилі, поєднавши електронний саунд і старовинний інструмент бандуру навколо свого самобутнього голосу.
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Народилася 21 лютого 1996 року у Хмельницькому.
Закінчила школу мистецтв за класом бандура.
Переможець та лауреат численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
Має знакове тату дівчини з бандурою на внутрішній стороні передпліччя правої руки.
Улюблені музичні гурти – Nirvana, Бьорк, Radiohead.Також по темі: У яких помешканнях живуть українські зірки Тіна Кароль поділилась пікантними фото в Інстаграм У бікіні на Балі: MARUV похизувалася знімками з відпочинку
Свій музичний стиль співачка характеризує як інді-соул зі звучанням бандури.
Назва пісні 99 символізує життя та шляхи пошуку позитиву для українців.
Вона створювалась спеціально для Євробачення-2020, коханий хлопець Марини допомагав писати текст пісні.
Гурт Go_A
За результатами голосування отримав 6 балів від журі та 7 балів від глядачів.
Назву гурту Go_A правильно читати Гоу Ей
Учасники колективу:
- Катя Павленко
- Тарас Шевченко
- Ігор Діденчук
- Іван Григоряк
Поєднують у своїй творчості український автентичний вокал, танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.
За період існування колектив встиг засвітитись у багатьох українських та міжнародних фестивалях.
Вокалістка працює керівником хору ветеранів та колекціонує тексти старовинних народних пісень.
В колаборації з ще однією учасницею нацвідбору Katya Chilly встигли записати різдвяний сингл.
Конкурсна пісня Соловей про оптимізм, траснлює життя як досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати його і вміти достойно виходити з будь-яких ситуацій навіть в момент закоханості.
Jerry Heil
7 балів від журі та 6 балів від глядачів – такі результати голосування у першому півфіналі нацвідбору для Jerry Heil.
Справжнє ім’я – Яна Шемаєва.
Народилася 23 жовтня 1995 року у Василькові на Київщині.
Jerry Heil виросла у сім’ї м’ясників, але сама вегетаріанка.
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Займається музикою з трьох років та має серйозний фаховий бекграунд: закінчила музичну школу, інститут музики та музичну академію.
Починала свою кар’єру з ведення відеоблогу та записування каверів на світові та українські хіти.
Мала проблеми з законом.
Пісня Vegan не про веганство як таке. Це демонстрація всьому світу, що народ України готовий до змін, готовий міняти свідомість та бути толерантними у всіх питаннях, в тому числі і стилі харчування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про всіх учасників нацвідбору Євробачення-2020.