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ICTV / Ранок / Хейтери є всюди: як зірки реагують на неприємні коментарі / 31.01.2020 19:03
31.01.2020 19:03
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Хейтери є всюди: як зірки реагують на неприємні коментарі


Ірина Білик, Павло Зібров, Ольга Сумська та інші зірки розповіли про те, як ставляться до хейтерів і які коментарі від них отримують. 

— Неможливо всім подобатися. Мені навіть подобається, коли я можу когось розізлити, — прокоментував Нікіта Добринін

“Не маєш до чого причепитись? Причіпляйся до чого-небудь” — головне правило хейтерів. І зовнішність перша ціль. 

Наприклад, Кім Кардашян завжди пишуть про целюліт і надмірний розмір сідниць. А супермоделі Джиджі Хадід про її шкіру та страшний макіяж.

Нашим зіркам теж доводиться читати про себе багато неприємного.

— Дуже часто кажуть про вагу, про те, що я не вмію співати, — каже солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька

А Ользі Сумській пишуть про брови, волосся, губи. Просять “зробити щось із ними”. 

Здавалося б, навіщо людям обливати брудом інших? Причини, каже співачка Надія Мейхер, є дві: або хейтери хочуть привернути до себе увагу, або хтось щиро бажає вам зла. 

Також по темі: У бікіні на Балі: MARUV похизувалася знімками з відпочинку Чому Ірина Білик не живе разом із чоловіком? Гаряча штучка: Наомі Кемпбелл виставила оголені знімки в Instagram

Як реагують знаменитості на коментарі від хейтерів, дивіться в сюжеті Мирослави Мандзюк в рубриці “Пліткують, що..”. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали,

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Теги: Мирослава Мандзюк, Плітки
31.01.2020 19:03



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