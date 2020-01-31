Хейтери є всюди: як зірки реагують на неприємні коментарі

Ірина Білик, Павло Зібров, Ольга Сумська та інші зірки розповіли про те, як ставляться до хейтерів і які коментарі від них отримують.
— Неможливо всім подобатися. Мені навіть подобається, коли я можу когось розізлити, — прокоментував Нікіта Добринін.
“Не маєш до чого причепитись? Причіпляйся до чого-небудь” — головне правило хейтерів. І зовнішність —перша ціль.
Наприклад, Кім Кардашян завжди пишуть про целюліт і надмірний розмір сідниць. А супермоделі Джиджі Хадід про її шкіру та страшний макіяж.
Нашим зіркам теж доводиться читати про себе багато неприємного.
— Дуже часто кажуть про вагу, про те, що я не вмію співати, — каже солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.
А Ользі Сумській пишуть про брови, волосся, губи. Просять “зробити щось із ними”.
Здавалося б, навіщо людям обливати брудом інших? Причини, каже співачка Надія Мейхер, є дві: або хейтери хочуть привернути до себе увагу, або хтось щиро бажає вам зла.Також по темі: У бікіні на Балі: MARUV похизувалася знімками з відпочинку Чому Ірина Білик не живе разом із чоловіком? Гаряча штучка: Наомі Кемпбелл виставила оголені знімки в Instagram
Як реагують знаменитості на коментарі від хейтерів, дивіться в сюжеті Мирослави Мандзюк в рубриці “Пліткують, що..”.
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