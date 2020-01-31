Хейтери є всюди: як зірки реагують на неприємні коментарі

Ірина Білик, Павло Зібров, Ольга Сумська та інші зірки розповіли про те, як ставляться до хейтерів і які коментарі від них отримують.

— Неможливо всім подобатися. Мені навіть подобається, коли я можу когось розізлити, — прокоментував Нікіта Добринін.

“Не маєш до чого причепитись? Причіпляйся до чого-небудь” — головне правило хейтерів. І зовнішність —перша ціль.

Наприклад, Кім Кардашян завжди пишуть про целюліт і надмірний розмір сідниць. А супермоделі Джиджі Хадід про її шкіру та страшний макіяж.

Нашим зіркам теж доводиться читати про себе багато неприємного.

— Дуже часто кажуть про вагу, про те, що я не вмію співати, — каже солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

А Ользі Сумській пишуть про брови, волосся, губи. Просять “зробити щось із ними”.

Здавалося б, навіщо людям обливати брудом інших? Причини, каже співачка Надія Мейхер, є дві: або хейтери хочуть привернути до себе увагу, або хтось щиро бажає вам зла.

Як реагують знаменитості на коментарі від хейтерів, дивіться в сюжеті Мирослави Мандзюк в рубриці “Пліткують, що..”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали,

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.