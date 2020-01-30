Рецензія на фільм Маленькі жінки: чи правда, що жінка створена лише для кохання

30 січня в український прокат виходить фільм Маленькі жінки про чотирьох сестер, які були надзвичайно різними й кожна з них хотіла по-своєму бути щасливою.

Ранок у Великому Місті вже відвідав цей фільм і готовий ділитись враженнями з тобою.

Маленькі жінки — це екранізація однойменної книги Луїзи Мей Олкотт.

Вона була відома завдяки романам “Маленькі жінки” та “Хороші дружини”, які розповідали історію життя чотирьох сестер.

Книги вміщують багато біографічних моментів письменниці.

У США екранізація вийшла у прокат ще в грудні минулого року і ось через кілька місяців стрічку мають можливість подивитись й українці.

Сюжет

Всі події в фільмі розгортаються на основі історій чотирьох абсолютно різних сестер Марч, які мають свої мрії та принципи.

Кожна з них хоче бути щасливою не тільки дружиною, але й просто звичайною людиною та займатись тим, що подобається.

Та чи реально це досягти в час, коли думають, що жінка створена тільки для того, щоб кохати свого чоловіка та виховувати дітей.

Джозефіна або Джо має великі амбіції та хоче написати книгу.

Також вона вірить, що жінки можуть всього досягти самі й не обов’язково ставити своїм головним завданням в житті вдало вийти заміж.

Мег — найстарша сестра, яка мріє стати акторкою. Але перш за все вона хоче бути щасливою дружиною.

Бет — спокійна дівчинка, яка захоплюється музикою. Вона має добре серце та не будує великих планів на майбутнє.

Еммі — наймолодша сестра. Так як і Джо, вона мріє бути знаменитою. Для досягнення цієї мети дівчина обирає живопис.

Також по темі: Рецензія на фільм Погані хлопці назавжди: яскраве повернення чи вихід на пенсію Найкращі мотиваційні фільми, які нададуть сил рухатись вперед Найкращі новорічні фільми: що подивитись на зимові свята

Всіх цих нестримних та різних сестер виховує матір, яка хотіла, щоб її доньки були щасливими.

Сім’я переживала складні часи: не вистачало грошей та ще й батька дівчат забрали на війну.

Весь фільм нас занурюють у дитинство сестер та переплітають з їхнім теперішнім.

Глядачам показують, як формувались долі чотирьох різних особистостей.

Та чи стануть вони врешті-решт щасливими і чи доведе Джо, що жінка створена не тільки для сім’ї?

Актори

Акторський склад налічує надзвичайно професійних та харизматичних жінок.

Меріл Стріп, Емма Вотсон, Лора Дерн, Сірша Ронан, Флоренс П’ю та Елайза Сканлер вже неодноразово раніше доводили свій акторський талант.

Спочатку Мег, роль якої виконала Емма Вотсон, мала грати Емма Стоун.

Але вона змушена була відмовитись від роботи через участь у прес-турі фільму “Фаворитка”.

Чоловічі ролі теж були не менш яскравими.

Найкращого друга дівчат Лорі зіграв Тімоті Шаламе. У цій ролі він був природним та привабливим.

Окрім того, дідуся Лорі, який став хорошим другом для Бет, зіграв Кріс Купер.

А також одну з ролей у фільмі отримав Джеймс Нортон, якого запам’ятали за фільмом “Ціна правди”.

Режисерська та операторська робота

Режисерське крісло фільму Маленькі жінки зайняла Ґрета Ґервіґ, яка також працювала над стрічкою “Леді-Бьорд”.

Цього разу вона вкотре підтвердила свою майстерність.

Операторам вдалося наповнити роботу красивими кадрами і планами.

Великі маєтки, інтер’єр в будинках, парки, їжа та, звичайно, костюми — переносять нас в Америку 1960-х років.

Сцени з написанням листа вийшли доволі оригінальним режисерським ходом.

Чому фільм варто подивитись

Стрічка Маленькі жінки отримала позитивні відгуки від кінокритиків.

Американський інститут кіномистецтва та журнал “Time”включили фільм у список десяти найкращих фільмів 2019 року.

Він отримав кілька номінацій на “Оскар”, “Золотий глобус” та “BAFTA”.

Якщо ти хочеш хоча б на деякий час зануритись в атмосферу США 1960-х років, то відвідай кінотеатр саме заради цього фільму.

Проте варто зауважити, що стрічка має велику кількість персонажів та хронометраж понад 2 години.

“Жінки здатні мислити. У них є душа, а не тільки серце. Вони мають амбіції, талант врешті-решт, а не лише вроду”.

Фільм про те, що жінка має право працювати, користуватись своїми амбіціями, талантом та бути фінансово незалежною.

Вона може всього досягнути сама. Проте і без чоловіка не обійтись. Він зможе доповнити її ідеальне щасливе життя, подарувавши їй любов та турботу.

Трейлер

Нагадаємо, раніше ми писали рецензію на фільм Моє спекотне літо з Софі.

Фото: IMDb

Дарина Реготун

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.