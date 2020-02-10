Оскар 2020: найкращі образи червоної доріжки

Найкращі образи червоної доріжки на церемонії нагородження Оскар 2020

У Лос-Анджелесі відбулася 92 церемонія нагородження Оскар. Увага всього світу була прикута не лише до номінацій та переможців, але й до зіркових образів на червоній доріжці.

Ранок у Великому Місті теж слідкував за цією грандіозною подією та зібрав для тебе ТОП найрозкішніших, найепатажніших та найвлучніших луків.

Кращі образи церемонії Оскар 2020: чорне та біле

Одним із головних модних трендів червоної доріжки став монохром.

У вбраннях зірок домінували класичні чорний та білий кольори, а також благородний відтінок рідкого срібла.

Чимало схвальних відгуків отримало вишукане вбрання Рене Зеллвегер, яку визнали найкращою акторкою року за роль у фільмі Джуді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fab! (@thatsfabofficial) 10 Фев 2020 в 12:05 PST

Сріблясто-біла сукня, розшита тисячами паєток, елегантно відкривала одне плече та ідеально сиділа на стрункій фігурі акторки.

Свій образ Рене доповнила масивним перснем на пальці, лаконічною зачіскою та макіяжем а-ля-натюрель.

Поруч із акторкою на фото бачимо Бреда Пітта та Хоакіна Фенікса, які також отримали заслужені нагороди.

Обидва актори – у класичних піджаках, білих рубашках і метеликах.

Виглядає урочисто і дуже гарно, правда ж?

Також чорно-білий тренд підтримали Шарліз Терон, Пенелопа Крус, Марго Роббі, Алессандра Амброзіо, Сальма Хайєк та інші зіркові красуні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) 9 Фев 2020 в 7:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celebsbrands (@celebsbrands) 9 Фев 2020 в 11:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celebsbrands (@celebsbrands) 9 Фев 2020 в 10:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celebsbrands (@celebsbrands) 9 Фев 2020 в 2:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 9 Фев 2020 в 3:58 PST

Найепатажніші образи червоної доріжки

Одним із найоригінальніших образів червоної доріжки став лук співачки Біллі Айліш.

Власне, навряд чи хтось очікував від неї класичної сукні та голлівудських локонів.

Зірка обрала незвичайний костюм від бренду Chanel, який у мережі вже охрестили нічною піжамою.

Та здивувала зеленим волоссям і довжелезним чорним манікюром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 3:23 PST

Звісно ж, непоміченим таке вбрання залишитись аж ніяк не могло.

Втім образ, який обрав для свого виходу 50-річний Біллі Портер, вражає ще більше.

Актор вдягнув золотий топ, прикрашений пір’ям, а також довгу коричневу спідницю-тюльпан із принтом.

Ну, власне, а чому б ні?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SchowBiznew (@novostydnya) 9 Фев 2020 в 9:18 PST

Справді незвичайну сукню обрала собі акторка Наталі Портман.

На її накидці золотими нитками були вишиті імена талановитих режисерок, яких цьогоріч не номінували на Оскар.

У такий спосіб Наталі намагалася звернути увагу на гендерну дискримінацію в Голлівуді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOVE IT’S Moda (@loveitsmoda) 10 Фев 2020 в 3:10 PST

Найвідвертіші сукні церемонії Оскар 2020

Цьогоріч вбрання більшості зіркових красунь відрізнялися лаконічністю та стриманістю.

Оголених ніг, спин та животиків ми майже не побачили. Втім кілька зірок все ж таки обрали для себе доволі відверті луки.

Емілі Ратаковскі віддала перевагу короткому білому топу та атласні спідницю в пол.

Волосся – вільно розпущене по плечах, із аксесуарів – лише перстень та оригінальний сріблястий браслет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 9 Фев 2020 в 10:15 PST

Епатажну відвертість обрала для себе і вагітна співачка Сіара.

В основі її луку – суцільний чорний купальник, напівпрозора темно-сіра накидка з глітером та мінімалістичні босоніжки на високих підборах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от www.braperucci.africa (@bra_perucci) 10 Фев 2020 в 3:27 PST

Зірки точно знають, як виділитися з сірої маси та здивувати всіх навколо. Тож надихайтеся прикладом та читайте інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди Ukrainian Fashion Week 2020.

Аліна Литвиненко

Головне фото: скрін з відео OnTheRedCarpet

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