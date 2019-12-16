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ICTV / Ранок / Сумки на зиму 2020: головні модні тренди сезону / 16.12.2019 17:14
16.12.2019 17:14
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Сумки на зиму 2020: головні модні тренди сезону

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Яку сумку обрати на зиму 2020? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 7 головних модних тенденцій нового сезону. Обирай будь-який із цих варіантів!

Модні сумки зиму 2020

Довгі сумки і клатчі

Довгі сумки і клатчі — це аксесуар, який робить тебе більш жіночною. 

До того ж, окрім класичного клатчу, у сезоні 2020 року будуть модними довгі, згорнуті вдвічі клатчі, втричі шопери або довгі сумки звичайного розміру.

 

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Сумка доступна под заказ в 2-х цветах – коричневом и бордо 😍 Листайте галерею для просмотра деталей 😉 ✔️ Натуральная кожа Для оформления заказа пишите в директ или viber/whatsapp/telegram 380504207644 🍋 Наш шоурум находится по адресу г. Днепр, ул. Владимира Вернадского, 19/21. В наличии много интересного 😉🍋 #сумкикожаседло #сумкикожа #сумкикожаные #сумкильвов #сумкикиев #сумкикупить #сумки2019 #сумкаседло #сумкиседло #сумкиднепр

Допис, поширений ▪️ОБУВЬ▪️СУМКИ▪️АКСЕССУАРЫ (@lemon.space.shop)

 

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Это не сумка! Да это же целый Мир! Мир женщины, в ней вся жизнь. Сумка и то, что в ней находится скажут больше, чем слова💕 А какая сумка у вас? 🛍Бесплатная доставка по Краснодару 📲89183388611 WhatsApp, Direct #sumka.love_новинка #сумка #сумкашоппер #сумкаизкожи #хочусумку #стильнаясумка #сумкикраснодар #гденайтисумку #моднаясумка #большаясумка #хорошаясумка #сумкамешок #сумкаторба #пояснаясумка #микросумка #кожанаясумка #плетенаясумка #шоппер #стиль

Допис, поширений 🛍СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love)

 

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Допис, поширений Michael Kors (@michaelkors)

 

Сумка-хобо

Сумка-хобо — маст хев, бо у неї можна запхати багато і відразу. 

Вона виглядає, як мішок із ручками.

У таких сумок відсутній каркас, а виглядають вони, як півмісяць.

Ще є варіанти у формі м’якого квадрата.

 

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Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek)

 

 

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Допис, поширений 🛍СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love)

 

Мінімалізм

Поруч з яскравими тенденціями на межі фолу — строгі моделі з чіткими формами без жодної зайвої деталі. 

Після анімалістичних принтів, тиснень, логоманіі точно захочеться стриманості і лаконічної елегантності.

 

 

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Допис, поширений ▪️ОБУВЬ▪️СУМКИ▪️АКСЕССУАРЫ (@lemon.space.shop)

 

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Допис, поширений ▪️ОБУВЬ▪️СУМКИ▪️АКСЕССУАРЫ (@lemon.space.shop)

 

сумка Trussardi

Сумка Trussardi (TARDI Outlet)

А-ля клапті ковдри

Якщо ти любиш бути у центрі уваги, то модель у стилі клаптикової ковдри — те, що тобі потрібно.

І в цьому сезоні вони в моді.

 

 

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Допис, поширений СУМКИ°РЮКЗАК°КЛАТЧ (@moloda_store)

 

 

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Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek)

 

Двоколірні сумки

Ти постійно не можеш визначитися, як правильно підібрати сумку: в колір до взуття або до одягу?

Також по темі: Куртки на зиму 2020 – що зараз у моді Модні вечірні сукні 2019, які перетворять тебе на світську левицю Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно

Тоді двоколірні моделі для тебе! 

Саме ці сумочки позбавлять тебе від мук вибору.

 

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Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek)

 

 

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Допис, поширений 🛍СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love)

 

 

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Допис, поширений 🛍СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love)

 

Сумка-пуховик

Дуті і стьобані моделі допоможуть тобі у зимову холоднечу, бо вони мегапрактичні!

До того ж, їх можна поєднувати з елегантними класичними пальто або діловими костюмами.

 

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Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek)

 

 

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Допис, поширений СТЕГАНЫЕ СУМКИ. АВОСЬКИ. (@dinapichkolet)

 

 

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Допис, поширений СТЕГАНЫЕ СУМКИ. АВОСЬКИ. (@dinapichkolet)

 

Жіночі сумки рюкзаки

Сумка-рюкзак, як і в минулому сезоні, користується величезною популярністю. 

Такі сумки виглядають стильно як з класичним пальто, так і зі спортивною курткою.

 

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Допис, поширений ОБУВЬ СУМКИ натуральная кожа (@instashop_shoes_bags)

 

 

 

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Сумка доступна под заказ в 2-х цветах – коричневом и бордо 😍 Листайте галерею для просмотра деталей 😉 ✔️ Натуральная кожа Для оформления заказа пишите в директ или viber/whatsapp/telegram 380504207644 🍋 Наш шоурум находится по адресу г. Днепр, ул. Владимира Вернадского, 19/21. В наличии много интересного 😉🍋 #сумкикожаседло #сумкикожа #сумкикожаные #сумкильвов #сумкикиев #сумкикупить #сумки2019 #сумкаседло #сумкиседло #сумкиднепр

Допис, поширений ▪️ОБУВЬ▪️СУМКИ▪️АКСЕССУАРЫ (@lemon.space.shop)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік.

Теги: модні тренди, сумки
16.12.2019 17:14
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