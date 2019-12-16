Сумки на зиму 2020: головні модні тренди сезону

Яку сумку обрати на зиму 2020? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 7 головних модних тенденцій нового сезону. Обирай будь-який із цих варіантів!
Модні сумки зиму 2020
Довгі сумки і клатчі
Довгі сумки і клатчі — це аксесуар, який робить тебе більш жіночною.
До того ж, окрім класичного клатчу, у сезоні 2020 року будуть модними довгі, згорнуті вдвічі клатчі, втричі шопери або довгі сумки звичайного розміру.
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Сумка-хобо
Сумка-хобо — маст хев, бо у неї можна запхати багато і відразу.
Вона виглядає, як мішок із ручками.
У таких сумок відсутній каркас, а виглядають вони, як півмісяць.
Ще є варіанти у формі м’якого квадрата.
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Мінімалізм
Поруч з яскравими тенденціями на межі фолу — строгі моделі з чіткими формами без жодної зайвої деталі.
Після анімалістичних принтів, тиснень, логоманіі точно захочеться стриманості і лаконічної елегантності.
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А-ля клапті ковдри
Якщо ти любиш бути у центрі уваги, то модель у стилі клаптикової ковдри — те, що тобі потрібно.
І в цьому сезоні вони в моді.
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Двоколірні сумки
Ти постійно не можеш визначитися, як правильно підібрати сумку: в колір до взуття або до одягу?Також по темі: Куртки на зиму 2020 – що зараз у моді Модні вечірні сукні 2019, які перетворять тебе на світську левицю Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно
Тоді двоколірні моделі для тебе!
Саме ці сумочки позбавлять тебе від мук вибору.
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Сумка-пуховик
Дуті і стьобані моделі допоможуть тобі у зимову холоднечу, бо вони мегапрактичні!
До того ж, їх можна поєднувати з елегантними класичними пальто або діловими костюмами.
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Жіночі сумки рюкзаки
Сумка-рюкзак, як і в минулому сезоні, користується величезною популярністю.
Такі сумки виглядають стильно як з класичним пальто, так і зі спортивною курткою.
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Сумка доступна под заказ в 2-х цветах – коричневом и бордо 😍 Листайте галерею для просмотра деталей 😉 ✔️ Натуральная кожа Для оформления заказа пишите в директ или viber/whatsapp/telegram 380504207644 🍋 Наш шоурум находится по адресу г. Днепр, ул. Владимира Вернадского, 19/21. В наличии много интересного 😉🍋 #сумкикожаседло #сумкикожа #сумкикожаные #сумкильвов #сумкикиев #сумкикупить #сумки2019 #сумкаседло #сумкиседло #сумкиднепр
Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік.
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