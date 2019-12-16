Сумки на зиму 2020: головні модні тренди сезону

Яку сумку обрати на зиму 2020? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 7 головних модних тенденцій нового сезону. Обирай будь-який із цих варіантів!

Довгі сумки і клатчі — це аксесуар, який робить тебе більш жіночною.

До того ж, окрім класичного клатчу, у сезоні 2020 року будуть модними довгі, згорнуті вдвічі клатчі, втричі шопери або довгі сумки звичайного розміру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Kors (@michaelkors) 2 Лис 2019 р. о 6:00 PDT

Сумка-хобо

Сумка-хобо — маст хев, бо у неї можна запхати багато і відразу.

Вона виглядає, як мішок із ручками.

У таких сумок відсутній каркас, а виглядають вони, як півмісяць.

Ще є варіанти у формі м’якого квадрата.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek) 22 Жов 2019 р. о 9:09 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🛍СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love) 11 Лип 2019 р. о 4:40 PDT

Мінімалізм

Поруч з яскравими тенденціями на межі фолу — строгі моделі з чіткими формами без жодної зайвої деталі.

Після анімалістичних принтів, тиснень, логоманіі точно захочеться стриманості і лаконічної елегантності.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ▪️ОБУВЬ▪️СУМКИ▪️АКСЕССУАРЫ (@lemon.space.shop) 26 Жов 2019 р. о 5:05 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ▪️ОБУВЬ▪️СУМКИ▪️АКСЕССУАРЫ (@lemon.space.shop) 6 Вер 2019 р. о 11:40 PDT

А-ля клапті ковдри

Якщо ти любиш бути у центрі уваги, то модель у стилі клаптикової ковдри — те, що тобі потрібно.

І в цьому сезоні вони в моді.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СУМКИ°РЮКЗАК°КЛАТЧ (@moloda_store) 19 Жов 2019 р. о 1:34 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek) 23 Лют 2019 р. о 9:40 PST

Двоколірні сумки

Ти постійно не можеш визначитися, як правильно підібрати сумку: в колір до взуття або до одягу?

Тоді двоколірні моделі для тебе!

Саме ці сумочки позбавлять тебе від мук вибору.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek) 4 Лют 2019 р. о 9:30 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🛍СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love) 11 Бер 2019 р. о 8:27 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🛍СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love) 3 Чер 2019 р. о 8:31 PDT

Сумка-пуховик

Дуті і стьобані моделі допоможуть тобі у зимову холоднечу, бо вони мегапрактичні!

До того ж, їх можна поєднувати з елегантними класичними пальто або діловими костюмами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fashion Week (@fashionweek) 6 Лис 2019 р. о 12:08 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СТЕГАНЫЕ СУМКИ. АВОСЬКИ. (@dinapichkolet) 13 Жов 2019 р. о 10:37 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СТЕГАНЫЕ СУМКИ. АВОСЬКИ. (@dinapichkolet) 26 Лис 2019 р. о 12:38 PST

Жіночі сумки рюкзаки

Сумка-рюкзак, як і в минулому сезоні, користується величезною популярністю.

Такі сумки виглядають стильно як з класичним пальто, так і зі спортивною курткою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ОБУВЬ СУМКИ натуральная кожа (@instashop_shoes_bags) 21 Жов 2019 р. о 4:35 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік.