UFW 2020: що диктуватиме тиждень моди в Україні

Київ перетвориться на українську столицю моди, адже з 1 по 5 лютого у Мистецькому Арсеналі пройде Ukrainian Fashion Week.

Змінюються календарі подій, правила гри та пріоритетні напрямки розвитку моди у світі.

Українська fashion-індустрія, як повноцінний та системний учасник міжнародних fashion- процесів, так само свідомо рухається шляхом кардинальних змін.

І лідером цих змін виступає UFW 20-21.

Фото: LOOKBOOK KATERINA KVIT SS20 «ABSOLUTELY FABULOUS»

Організатори вказують, що українська мода – це мода, яка більше не вміщається у старі уявлення про себе.

Сьогодні вона формує нові – на різних рівнях і в різноманітних аспектах свого існування. Вона динамічна і перебуває у постійній взаємодії зі світом, вона змінює його і змінюється разом із ним. Вона росте і розвивається. Вона виходить за рамки і межі, долає бар’єри і перешкоди. Її не закувати в клітку обмежень.

Цього року вперше на подіум разом з професійними моделями вийдуть ведучі телеканалу ICTV Юлія Зорій ( Ранок У Великому Місті), Вікторія Сеник ( Надзвичайні новини) і Оксана Гутцайт ( Факти), а головний редактор і ведуча Олена Фроляк ( Факти) прочитає лекцію.

У сезоні осінь-зима 2020-2021 організатори Ukrainian Fashion Week багато уваги приділяють свідомому споживанню, тому створили проект BE SUSTAINABLE!

Програма саміту відкрита для відвідування, тож дізнатися нову корисну інформацію, знайти рішення, познайомитись та обмінятися досвідом зможуть ті, хто встигнуть зареєструватися.

Фото: KLAPTYK FASHION – BE SUSTAINABLE!

Крім того, вперше за 46 сезонів Ukrainian Fashion Week відкриє показ молодих дизайнерів – FASHION ACCELERATOR SHOW.

Ці дизайнери – учасники освітньої програми від Ukrainian Fashion Council – переможці національних та міжнародних конкурсів, учасники платформи New Names.

А також у новому сезоні оргкомітет UFW представить спеціальний виставковий проект.

Візуальними об’єктами експозиції стануть обкладинки українських та міжнародних fashion-видань, на яких присутні одяг та аксесуари українських брендів.

Програма Ukrainian Fashion Week 2020-21

Традиційно організатори проводитимуть онлайн-трансляції для тих, хто не зміг приїхати на покази на YouTube-канал Ukrainian Fashion Week.

Ранок у Великому Місті слідкуватиме за показами UFW 2020-21 та розкаже вам, чим дихатиме українська мода у новому сезоні

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