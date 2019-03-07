Захист персональних даних: хто за нами стежить?

Будьте обережні зі своїми приватними даними. На них полює ціла армія професіоналів. Хто і як може скористуватися вашою конфіденційною інформацією, та до чого це може призвести?

Колишній полковник поліції зливав секретну інформацію про громадян колекторам і банкам та добряче на цьому заробляв. Сьогодні особисті дані – це товар. Заволодіти секретною базою даних може будь-хто. Були б гроші.

Хто має доступ до персональних даних?

«Доступ до персональних даних має Міністерство внутрішніх справ. Великі корпорації, якими ми користуємося. Банки, оператори мобільного зв’язку, мережі маркетів. Автосалони, страхові компанії», – розповів експерт з безпеки Дмитро Попов.

Пригадуєте, як заповнювали анкети, щоб отримати бонусні картки в магазинах, укласти договір з банком, спортивним клубом, подати документи до соціальних служб – всюди ваші дані.

А тепер уявіть, що все це можуть використати проти вас. Хто? Та хоч сусід. Для цього йому треба лише купити потрібну інформацію та почати шантаж.

Чому небезпечно ділитися приватними даними?

Ваші кредитні історії, інформація про рахунки, володіння нерухомістю, автомобілем, спадку, наявність судимості, наркотичної чи алкогольної залежності, будь-який медичний діагноз – це все не таємниця.

Всі ці дані легко купити. Більшістю з них прагнуть скористатися шахраї, щоб виманити в вас гроші шантажем або пограбувати. Але постраждати ви можете не тільки фінансово.

Якщо раніше бази купували «з рук», то зараз все є в інтернеті і дані постійно оновлюються. Наше право на конфіденційність особистих даних порушують, у тому числі, й ті, хто мав би нас захищати.

Як захистити себе від шахраїв?

«Не користуйтеся безкоштовним безпарольним вайфаєм. Ви під’єднуєтесь до точки з назвою кафе, заходите у фейсбук, на пошту, в банківський акаунт, а зловмисники в цей час можуть перехопити його», – розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

І не варто постити все про себе та своїх дітей у соцмережах. Не зловживайте публікаціями про заклади, де часто буваєте. Не пишіть дати своїх подорожей, номери автомобіля.

Не публікуйте фото документів та банківських карток. Та ніколи не беріть участі в телефонних опитуваннях. Пам’ятайте, на вас полюють!

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