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ICTV / Ранок / Як вирішити конфлікт без суду? / 16.01.2020 15:25
16.01.2020 15:25
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Як вирішити конфлікт без суду?

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В Україні набирає обертів альтернативна судам процедура – вирішення конфліктів за допомогою так званих медіацій. Цей метод діє й у країнах східної та західної Європи: Білорусії, Турції, Китаї, США, Ізраїлі.

Нейтральним посередником між сторонами спору виступає медіатор. Його завдання – проаналізувати ситуацію, відновити  комунікацію між конфліктуючими та допомогти їм прийняти правильне рішення, яке звело би проблему нанівець.

Як проходить медіація

«Ми працюємо з юридичними документами та сторонами, щоб встановити ті факти, які мають відношення до справи. Після того, як сторони кажуть свої позиції і посилаються на певні обставини, ми починаємо працювати з інтересами. Тобто це унікальна властивість медиації, коли вона дає можливість не сперечатися сторонам на рівні позицій, а досліджувати інтереси. І після цього ми виходимо на спільні рішення», – розповідає медіатор Ольга Хмарук.

Медіацію застосовують у багатьох сферах, зокрема, у сімейних суперечках, наприклад, під час поділу майна. А також у консалтингу  та наданні послуг, зокрема, у ресторанному бізнесі.

Яку силу мають рішення

Сторони конфлікту самі напрацьовують та ухвалюють рішення. А юристи його оформлюють документально.

Якщо медіація проходить паралельно із судовим процесом, суб’єкти можуть зафіксувати домовленість у мировій угоді, яка потім буде затверджена судом, зазначають експерти.

«Рішення, яке приймають сторони, може оформлюватися, як меморандум або як договір. Отже, сторони беруть зобов’язання його виконувати. Їх також можна затвердити в якості мирової угоди. Крім того, нещодавно у серпні Україна підписала в Сінгапурі конвенцію про виконання рішень, прийнятих у медіації. Ця конвенція очікує ратифікації Верховної Ради. І як тільки вона буде ратифікована, рішення, прийняті в медіації в міжнародних спорах, треба буде виконати примусово. Тобто так само, як і будь-яке судове або арбітражне рішення», – пояснює медіатор Олена Білозір.

Конфіденційність – це те, що відрізняє медіацію від інших способів вирішення спорів. Наприклад, в суді або в арбітражі, наголошують експерти.

Сідаючи за стіл переговорів, сторони погоджуються не розкривати те, що почують. Це правило розповсюджується і на медіатора. Якщо він працює з кожним окремо, то не має право передавати інформацію без згоди.

Також по темі: Стоп насильство! Чому не варто замовчувати проблеми Експерт розповів, як захистити дитину від насильства і цькування у школі Україну захлеснула хвиля самосудів

Отже, медіація – це один зі способів, щоб вас почули та зрозуміли. Не обов‘язково все доводити до суду, адже кожному передусім потрібно, щоб проблема була вирішена.

Більше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про конфлікт США та Ірану.

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Теги: конфлікт, Ксенія Богуславська, суд
16.01.2020 15:25
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