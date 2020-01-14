В Японії працівники залізниць ховаються за стінами. Чому?

Японія – країна з найдовшою тривалістю життя, з технологіями, які можна уявити лише у фільмах, і звичаями, які нам, українцям, не зрозуміти.

Два місяці тому туди переїхала киянка Анна, щоб спробувати смак закордонного життя.

Дівчина освоюється в екзотичній країні, вивчає мову та навіть встигла вийти заміж! А нині шукає гідну роботу.

Особливості транспорту в Японії

В Японії добре налагоджена транспортна система. Найбільш розповсюджені там потяги. Вони перевозять пасажирів як у межах міста, так і в різні населені пункти.

Загальна протяжність японських залізниць понад 27 тисяч кілометрів. Усе працює, як годинник, бо запізнення можна порахувати у секундах.

Поїзд може запізнитися максимум на 6 секунд, якщо приїде через 20, то це вже потребує офіційного вибачення.

–Потяг у Японії не тільки швидкий, надзвичайно чистий та комфортний, тут навіть сидіння з підігрівом, – розповіла українка.

Що робити туристу, в якого виникли проблеми з транспортом

Японський громадський транспорт привітний і для іноземців. Якщо якийсь турист, наприклад, розгубився, коли побачив на табло незрозумілі ієрогліфи, його не кинуть напризволяще.

Потрібно лише постукати об стіну. За нею знаходиться особа, яка допоможе.

Ще один популярний у Японії вид транспорту – монорельс. Це маленький потяг з однією рейкою, який охоплює лише кілька станцій та переміщається у межах міста.

«Зайцем» проскочити в японський транспорт не вийде. Тут працює правило: купив квиток, бережи його до прибуття.

Оскільки він – ваш ключ до виходу. Якщо квиток втрачено, то потрібно підійти до працівника вокзалу, розповісти, з якої станції ви вирушили та оплатити штраф. Сума буде залежати від відстані, яку проїхали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корейське метро.

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