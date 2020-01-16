Конфлікт США та Ірану: чи буде Третя світова війна?

Конфлікт США та Ірану, на думку деяких оглядачів, поставив світ на межу Третьої світової війни.
Надмірна напруга навіть призвела до катастрофи українського пасажирського літака в небі над Тегераном. Але чи справді ситуація переросте у відкриту війну?
Щоб зрозуміти, чи розгориться Третя світова війна через новий виток конфлікту між США та Іраном, треба згадати історію. Напружені відносини між Вашингтоном і Тегераном тривають уже понад 40 років з моменту, як в Ірані сталась ісламська революція.
Тоді повалили іранського шаха Мохаммеда Реза Пехлеві, який дотримувався прозахідних поглядів, та захопили в заручники персонал і охорону американського посольства.
З того часу Іран є найбільшим ворогом США на Близькому Сході та найбільш войовничою ісламістською державою регіону.
Вважають, що саме Іран стоїть за найбільш радикальними антиізраїльськими та антиамериканськими терористичними організаціями.Також по темі: Чим загрожують потоки Путіна українському газу Що очікує на Україну у 2020 році — політичний прогноз Кремлівський гороскоп: що чекає на Путіна у 2020 році?
Окрім того, Іран таємно розробляв ядерну зброю, за що на країну були накладені санкції.
Більше про розгортання конфлікту між США та Іраном дивіться в сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Зеленський і Путін обговорювали на Нормандській зустрічі.
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