Конфлікт США та Ірану: чи буде Третя світова війна?

Конфлікт США та Ірану, на думку деяких оглядачів, поставив світ на межу Третьої світової війни.

Надмірна напруга навіть призвела до катастрофи українського пасажирського літака в небі над Тегераном. Але чи справді ситуація переросте у відкриту війну?

Щоб зрозуміти, чи розгориться Третя світова війна через новий виток конфлікту між США та Іраном, треба згадати історію. Напружені відносини між Вашингтоном і Тегераном тривають уже понад 40 років з моменту, як в Ірані сталась ісламська революція.

Тоді повалили іранського шаха Мохаммеда Реза Пехлеві, який дотримувався прозахідних поглядів, та захопили в заручники персонал і охорону американського посольства.

З того часу Іран є найбільшим ворогом США на Близькому Сході та найбільш войовничою ісламістською державою регіону.

Вважають, що саме Іран стоїть за найбільш радикальними антиізраїльськими та антиамериканськими терористичними організаціями.

Окрім того, Іран таємно розробляв ядерну зброю, за що на країну були накладені санкції.

Більше про розгортання конфлікту між США та Іраном дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Зеленський і Путін обговорювали на Нормандській зустрічі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.