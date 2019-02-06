Україну захлеснула хвиля самосудів. Ми котимося у первісний час, коли конфлікти вирішуються кулаками та зброєю. Люди не чекають поліції та судів, вони вдаються до самосуду і це страшно. Хто в цьому винен, та як боротися?

У Києві батько з пилою увірвався до школи, аби розібратися з учителем фізкультури, який нагримав на його дитину. У Дніпрі стрілок з гранатомета вгатив по автомобілю з двома людьми всередині. А у Миколаєві чоловік серед білого дня розстріляв подружжя через те, що програв їм у суді боргову справу.

Чому українці хапаються за зброю?

Катастрофічна недовіра українців до правоохоронців та судів – це перша причина. Експерти кажуть: поліція не захищає, судова система гниє і судді служать системі, а не закону.

Друга причина самосуду – відчуття абсолютної безкарності. Чи увірвався би до київського ліцею батько скривдженого учня з пилою, чи погрожував би відрізати руку вчителю, чи лупцював би його, якби знав, що його за це суворо покарають? Навряд чи.

Де беруть зброю?

Через війну на Сході, країною незаконно гуляє купа зброї. Купити можна хоч гранатомет. Якщо в 90-х влаштовували розбірки за допомогою ножів та пістолетів, то зараз же у Дніпрі стрілок гатить по автівці кримінального авторитета з гранатомета. І такі тенденції лякають.

Як зупинити потік зброї з Донбасу?

Як зробити так, що б зброя не потрапляла до рук людей, які збираються чинити самосуд без суду і слідства? Потрібні спеціальні закони, але таких поки немає.

Екс-співробітник СБУ, психолог Дмитро Попов каже, щоб вирішити ці проблеми знадобиться не рік, і не два. І починати треба із себе та своїх дітей!

«Уже вчора треба було почати займатися культурологічними та виховними процесами у суспільстві. Треба виховувати патріота. Треба виховувати людину, яка буде розуміти, що якщо він не притримав двері у метро, то когось вони вдарять», – зазначив Дмитро Попов.

Самосуд – це не вирішення проблеми!

Треба боротися за те, щоб поліція і суди нарешті запрацювали. І щоб за грати саджали усіх винних, незалежно від статусу і зв’язків. Якщо вас скривдили, то зверніться до журналістів та адвокатів. А не до кулаків та зброї. Інакше так ми скотимося в кам’яний вік.

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