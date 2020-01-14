Що треба знати про IBAN: нові правила банківських переказів

Тепер, щоб перевести гроші на інший рахунок, потрібно ввести лише один код. Українські клієнти банків отримували міжнародний номер банківського рахунку. Його називають IBAN – International Bank Account Number.
Для чого потрібен міжнародний номер банківського рахунку
Нововведення покликано спростити взаємодію української банківської системи з фінансовою системою Європейського Союзу, та й усього світу.
Код складається з 29 символів: двох перших літер UA, які вказують на країну власника рахунку, двох контрольних цифр, які мають захистити від помилок під час набору, коду банку, вашого особистого рахунку, а також п’яти нулів.
Де взяти цей код
– Цих рахунків не варто боятися. Усі бояться, що будуть робити помилки, але в цьому рахунку зашиті контрольні суми, які дозволять автоматично перевіряти, чи допущені помилки. Багато банків уже виставили на сайті спеціальні калькулятори, конвертори, де можна ввести свій рахунок, і він автоматично видасть ваш рахунок у міжнародному форматі, – розповів адвокат Віталій Собкович.
Проте впровадження нового коду не скасовує дію старих реквізитів, принаймні, на деякий час.
Та міжнародні номери рахунку не застосовуватимуться під час переказу між користувачами платіжних карток.
– Якщо ви хочете отримати кошти на ваш картковий рахунок, наприклад, при виплаті заробітної плати, то мусите повідомити своєму роботодавцю номер карткового рахунку, який буде в новому міжнародному форматі, – додав Віталій Собкович.
Отже, перехід України у формат міжнародних банківських реквізитів відбувається автоматично.
Перезаключати договори з банками тим, хто відкрив рахунок до 5 серпня, не потрібно, а новим клієнтам надають номер банківського рахунку вже в новому форматі.
Також по темі: Яким буде курс долара? Прогнози експертів
З 1 листопада всі українці мають використовувати лише його. Зважайте на це під час переказу чи отриманні коштів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Україні потрібна купюра в 1000 гривень.
|0