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ICTV / Ранок / Навіщо Україні потрібна купюра в 1000 гривень / 03.07.2019 12:16
03.07.2019 12:16
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Навіщо Україні потрібна купюра в 1000 гривень

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В Україні з’явиться нова грошова купюра в тисячу гривень. Вже з 25 жовтня 2019 року новенька тисяча опиниться в гаманцях українців.

Грошові новації в Україні

Національний банк анонсував цілий комплекс грошових новацій. Разом з запровадженням тисячної купюри, будуть виведені з обігу монети 1, 2 і 5 копійок.

З 1 жовтня 2019 року ними вже не будуть розрахуватися, але протягом трьох років ще можна буде безкоштовно обміняти їх в банках на монети та банкноти інших номіналів.

В НБУ зміни пояснюють зручністю для користувачів, економічною доцільністю та економією для держави та бізнесу.

З огляду на зростання рівня доходів і цін в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах, натомість з’явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Змінилася структура банкнот в обігу, зараз більше ніж 55% з них припадає на банкноти номіналом 500 гривень, і ще третина – на 200 гривень. Зважаючи на світовий досвід, таке наближення до 50% свідчить про потребу введення вищого номіналу, – говорить голова НБУ Яків Смолій.

Захист нової купюри

Купюра в тисячу гривень буде трохи більша за своїх попередників, її обіцяють зробити надзахищеною – водяні знаки, рельєфні елементи, магнітна стрічка і приховані зображення, все на місті.

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З одноку боку на купюрі буде зображений видатний вчений Володимир Вернадський, з іншого будівля української академії наук.

В НБУ кажуть, що довго вибирали з різних історичних постатей, але обрали першого науковця на українських грошах.

Нинішні реформи та поява тисячної купюри відповідає світовим тенденціям, наголошують в Нацбанку.

Чи потрібна купюра в 1000 гривень

Однак з купюрою номіналом тисячу гривень Україна опиниться не в найкращій компанії. Такі ж купюри є в Росії, Колумії, Ірані, Туркменії.

У той час як найвищий номінал долару досі – 100, евро – 200, ЕС нещодавно навіть відмовився від купюри в 500 євро.

В цілому, думки експертів, щодо значення для України введення тисячної купюри розділилися. Одні не бачать в цьому необхідності і вважають цей крок негативним сигналом для населення.

Інші, навпаки, підкреслюють, що такі зміни назріли давно. А банки навіть зацікавлені у введенні 2000-ної та 5000-ної банкнот.

Головне ж – поява тисячної купюри – це не прогноз по гіперінфляції, а, навпаки, наслідок минулої інфляції.

Прямого впливу на курс гривні тисячна банкнота не зробить, вважають фахівці. Бізнесу введення нової банкноти має полегшити життя, але полегшить це й корупцію, відзначають експерти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відрізнити фальшиві долари від справжніх.

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Теги: гроші, Україна
03.07.2019 12:16
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