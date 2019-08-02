Яким буде курс долара? Прогнози експертів

Вперше за останні 3 роки курс долара впав до 25. Національна валюта хоч трішки, та повернула втрачені позиції. Гривня укріпилася, навіть попри те, що це абсолютно суперечить усім сезонним особливостям. Наче все звучить гарно, правда? А тепер увага – нічого хорошого в цьому немає.

Зрозуміло чому така правда вас дивує і навіть дратує. Та все ж, на те вона і правда. І зараз ми вам усе роз’яснимо.

«Об’єктивних умов, які пов’язані з економікою України, для зміцнення курсу немає. Більше того, коли ми аналізуємо цифри, які дає Держкомстат за червень, то в нас у червні місяці погіршилась ситуація з промисловістю, впали обсяги промислового виробництва на 1,3%. Будівництво дало мінус 7% за сезон, переробна промисловість – мінус 3.5%. Тобто казати про те, що в нас на сьогоднішній момент щось добре з економікою – боронь Боже. Економіка однозначно не є основою для зміцнення курсу гривні. На сьогоднішній момент основою для зміцнення курсу гривні є захід сюди іноземних спекулянтів, які купують облігації внутрішньої державної позики», – пояснює директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин.

Чому гривня зміцнюється?

Так, справді, в Нацбанку теж пояснюють – зміцнення гривні пов’язане з припливом іноземних «портфельних інвестицій». Та що це таке? І чому «чиїсь портфелі» мають вплив на ваші з нами гривні? Все простіше ніж здається.

«Є інвестори у світі. Є, наприклад, американські пожежники. У них є пенсійний фонд. Пенсійні фонди американських пожежників вкладають в інші фонди гроші, просто щоб коли потім пожежники вийшли на пенсію, їм хтось платив пенсію. Є дуже багато таких глобальних гравців, які так чи інакше акумулюють гроші багатих людей чи просто американців, європейців і кудись інвестують. І отже оці от фонди, які розташовані байдуже де зараз активно інвестують в українські цінні папери», – говорить інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Тобто зміцнення гривні не є покращенням економічної ситуації в державі, ми не стали більше експортувати української продукції, Україною не зацікавились прямі інвестори, які б вкладали кошти, створювали нові робочі місця і так далі.

Ні. Просто тимчасово прийшли спекулянти, які зароблять гарні гроші на тому, що українському уряду потрібні позики.

З цього логічно виникає питання: чому раніше такого не було, а тепер що змінилось? І ще – чи можуть вони завжди утримувати гривню на такому рівні і навіть ще більше зміцнювати? Відповімо одразу – ні, не можуть.

Що кажуть у Мінфіні?

Таке помітне зміцнення гривні розкритикували й у самому Міністерстві фінансів. Його очільниця – Оксана Маркарова заявила, що, мовляв, така ситуація дуже вдарила по національних виробниках-експортерах.

І зараз знову стане зрозуміло, чому. Девальвація нацвалюти, тобто її знецінення – це один із найпоширеніших способів підтримки власного виробника на зовнішніх ринках.

До такого прийому вдаються навіть найбагатші країни. Заробляючи в доларах, українські експортери зацікавлені в плавній девальвації – так вони отримують більше гривні, а значить витратять на виробництво меншу частку своїх доходів.

Так їх конкурентоздатність, порівняно з іноземними компаніями, зростає.

Тому Нацбанк й намагається втримати процес ревальвації, тобто зміцнення нацвалюти, у своїх руках, скуповуючи надлишок доларів на українському фінансовому ринку. Інакше долар міг, за прогнозами експертів, впасти й до 20 гривень. Та потім його різке і, на жаль, неминуче зростання перевернуло б усе з ніг на голову.

«Якби ґрунтом, основою для зниження долара і зміцнення гривні була економічна ситуація, тоді це добре. Тому що це супроводжується ростом заробітних плат, соціальних виплат за рахунок росту ВВП. Так як в даній ситуації, це є абсолютно сезонний захід, який обернеться потім другою стороною палички, вдарить нас вкінці року по голові і спричинить достатньо великий попит на долар, що обвалить гривню – це не добре», – говорить директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин.

Тож, давайте підсумуємо. Нічого критичного не сталося, насправді все під контролем. Але й особливо радіти зміцненню гривні не варто.

Вже з вересня все повернеться на свої місця. А до кінця року й поготів. Експерти кажуть, що до 15 грудня ми отримаємо той курс долара, з яким зустрінемо Новий Рік. За прогнозами фінансистів – це від 27 до 28,5 гривень за долар.

Головне бути до цього готовими і розуміти, що ж насправді відбувається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відрізнити фальшиві долари від справжніх.

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