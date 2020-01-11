Перші ознаки туберкульозу: на що варто звертати увагу

Треба завжди бути напоготові! Якщо виявиш перші ознаки туберкульозу, варто поспішити до лікаря. Ранок у Великому Місті готовий тобі розказати усе про це захворювання. Читай нижче.

Туберкульоз – це інфекційне захворювання. Особи, які страждають на цукровий діабет, захворювання легень, хронічні бронхіти, вживають наркотичні речовини, схильні до алкоголізму, ВІЛ-інфіковані мають збільшені ризики до туберкульозу.

Перші ознаки туберкульозу:

Слабкість у тілі

Зниження апетиту

Втрата ваги

Кашель

Відхаркування разом з кров’ю

Біль у грудній клітці під час дихання

Високе потовиділення

Підвищення температури

Мікробактерії туберкульозу потрапляють в організм людини повітряно-крапельним(пиловим) шляхом.

Ризики підхопити туберкульоз збільшуються в закритих приміщеннях, під час тривалого спілкування з особою, яка має це захворювання, а також під час вживання молочних продуктів та м’яса.

Як зменшити ризик захворювання на туберкульоз:

1.Частіше провітрюй приміщення

2. Користуйся лише власним посудом і речами для інтимної гігієни

3. Спілкуйся з особами, які вже хворі, на відстані не ближче ніж 1 метр

4. Не купуй м’ясні та молочні продукти у неперевірених місцях.

Якщо серед усіх ознак туберкульозу ти помічаєш у собі хоча б одну, негайно звернися до лікаря, і не займайся самолікуванням. Народні методи не завжди допомагають вирішити всі проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цукровий діабет.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.