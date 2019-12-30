Як вибрати гранат: ознаки смачного та стиглого фрукта

Як вибрати гранат – найкращі сорти та ознаки смачного граната.
Як вибрати гранат
Зверни увагу на вагу
Запам’ятай: чим більш стиглий та соковитий гранат, тим важчим він буде.
Щоб вибрати найсмачніший фрукт, відбери кілька приблизно однакових за розміром гранатів. По черзі зваж їх і купуй той, що має більшу вагу.
Подивись на шкірку
Шкірка граната повинна мати рівномірне забарвлення (причому, воно може варіюватися від світло-зеленого до бурого) та приємний глянцевий блиск.
Не купуй гранат, на шкірці якого є тріщині, темні плями, темно коричневі чи чорні цятки. Це ознака того, що всередині плід уже почав гнисти.Також по темі: Як обрати стигле манго?|Прості поради Як обрати та почистити авокадо? | корисні властивості фрукта Як вибрати смачну хурму – прості поради для новачків у цій справі
Натисни на гранат
- Візьми гранат у руки та злегка натисни. Якщо відчувається хрускіт стиглих зерняток – такий фрукт має бути смачним.
- Якщо гранат м’який, а після натиску на ньому залишився слід – такий плід брати не варто.
- Фрукт твердий, наче камінь? Не купуй, бо він ще зелений.
Орієнтуйся по звуку
Постукай по шкірці граната пальцями та прислухайся.
- Якщо звук глухий – фрукт або перезрів і почав засихати, або ще зовсім зелений і непридатний до споживання.
- Якщо звук дзвінкий – гранат обіцяє бути стиглим, солодким і соковитим.
Смачні сорти граната
- Ахмар – це фрукт із великими ніжно-червоними зернятками та світло-рожевою шкіркою. Вважається одним із найсолодших та найароматніших сортів, тож користується найбільшою популярністю. Лідер серед гранатів за вмістом глюкози. Батьківщина – Іран.
- Дхолка – найсолодший у світі сорт граната. Його плоди невеликі за розміром, важать лише 180-220 грамів. Шкірка світла, зернятка також – від світло-рожевого до білого кольору. Батьківщина – Індія.
- Ак-Дона – його шкірка зовні має малиновий колір, а всередині – лимонно-жовтий. Зернятка темно-рожеві, видовжені. На смак гранати цього сорту кисло-солодкі. Батьківщина – країни Середньої Азії.
Коли купувати гранат
Сезон збору цих фруктів припадає на другу половину осені – жовтень і листопад. Тож саме в цей час – ідеальний для вибору та покупки смачних гранатів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості граната.
Аліна Литвиненко
|0