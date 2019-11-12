Правила провезення ручної поклажі лоукостерів: що можна брати безкоштовно

Частка лоукостерів у міжнародних перельотах щороку зростає.

Проте авіакомпанії, що пропонують низькі ціни на перельоти, встановлюють жорсткі обмеження на перевезення багажу.

Ранок у Великому Місті обрав найпопулярніші лоукостери, якими літають українці, та зібрав в один матеріал та інфографіку правила провезення ручної поклажі кожного бюджетного авіаперевізника.

Полетіли?

SkyUp

Перший український лоукостер SkyUp дозволяє взяти ручну поклажу стандартного розміру 55х40х20 см, а також невелику дамську сумочку або сумку для ноутбука, верхній одяг, пакети з duty-free.

Вага всіх додаткових предметів не має перевищувати 7 кг.

А якщо ж квиток включає перевезення багажу, то пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг і габаритами до 158 см.

Додатковий багаж коштуватиме €25 за валізу до 23 кг і €40 – за валізу вагою 23-32 кг.

Ryanair

У ірландського лоукостера Ryanair найжорсткіші правила ручної поклажі. Безкоштовним є лише один багаж розміром 40x20x25 см.

А пасажири, які придбали пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт дві одиниці ручної поклажі: велику – 55×40х20 см і маленьку – 40x20x25 см.

Брати речі в салон можуть лише пасажири з пріоритетною посадкою. Решта віддаватимуть велику ручну поклажу в багажне відділення. Послуга безкоштовна, але ви чекатимете багаж після прильоту.

Вартість Priority Boarding становить €6 за купівлі заздалегідь, €8 – перед посадкою онлайн, €10 – у аеропорту.

Додатковий багаж обійдеться в €8-10 за валізу до 10 кг і €10-50 за валізу до 20 кг. Ціна залежить від способу реєстрації багажу: в аеропорту або онлайн. За надмірну вагу доведеться доплатити €11 за кг.

Wizzair

Пасажири угорського лоукостера Wizzair можуть безкоштовно взяти в салон одну сумку розміром не більше 40x30x20 см і вагою до 10 кг, а також товари з duty free, верхній одяг і друковану продукцію.

Багаж можна зареєструвати окремо за додаткову платню.

Ціна коливається від €9 до 27 за валізу вагою до 10 кг, від €14 до 70 – до 20 кг і від €19 до 86 – за багаж до 32 кг в залежності від напрямку, дати подорожі та місця реєстрації.

Дешевше багаж обійдеться, якщо купувати його разом із квитком.

Vueling

Іспанський лоукостер Vueling, наприклад, дозволяє безкоштовно провозити один чемодан ручної поклажі і одну невелику сумку.

На рейсах авіакомпанії в салоні можна перевозити ручну поклажу вагою до 10 кг, максимальні габарити: 55×40×20 см.

Крім того, ви можете взяти в салон ще одну маленьку сумку або портфель (макс. габарити: 35х20х20 см) і один пакет з покупками з магазинів аеропорту.

Ці речі повинні поміститися під переднє сидіння.

Якщо ви подорожуєте з немовлям, можете провозити все необхідне в ручній поклажі.

AirBaltic

Латвійська компанія Airbaltic вказує, що ручну поклажу можна брати з собою на борт безкоштовно.

Пасажири з квитками класу Basic або Premium можуть перевозити 1 одиницю ручної поклажі, вага якої не перевищує 8 кг.

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Додатково до ручної поклажі кожен пасажир в салон літака може пронести 1 особисту річ, наприклад, жіночу сумочку, сумку для ноутбука, сумку для фотоапарата, парасольку (максимальний розмір 30х40х10 см).

Загальна вага ручної поклажі та додаткової речі не може бути більше 8 кг. Розміри ручної поклажі не можуть перевищувати 55х40х20 см.

Якщо вага ручної поклажі понад 8 кг, можете купити додатковий багаж— вага до 12 кг, вартість становить від €9.

Багаж необхідно помістити під сидінням спереду або на полицю над сидінням.

Ну що ж, тепер ви знаєте, до чого готуватися. Добре проаналізуйте, які речі дійсно необхідні в подорожі.

Якщо це поїздка на кілька днів, то вам точно вистачить невеликої наплічної сумки.

Особливо цей варіант підходить для тих туристів, чий check-in буде пізно, і доведеться погуляти з рюкзаком пішки.

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Фото: Unsplash

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