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ICTV / Ранок / Правила провезення ручної поклажі лоукостерів: що можна брати безкоштовно / 12.11.2019 16:08
12.11.2019 16:08
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Правила провезення ручної поклажі лоукостерів: що можна брати безкоштовно

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Частка лоукостерів у міжнародних перельотах щороку зростає.

Проте авіакомпанії, що пропонують низькі ціни на перельоти, встановлюють жорсткі обмеження на перевезення багажу.

Ранок у Великому Місті обрав найпопулярніші лоукостери, якими літають українці, та зібрав в один матеріал та інфографіку правила провезення ручної поклажі кожного бюджетного авіаперевізника.

Полетіли?

SkyUp

Перший український лоукостер SkyUp дозволяє взяти ручну поклажу стандартного розміру 55х40х20 см, а також невелику дамську сумочку або сумку для ноутбука, верхній одяг, пакети з duty-free.

Вага всіх додаткових предметів не має перевищувати 7 кг.

А якщо ж квиток включає перевезення багажу, то пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг і габаритами до 158 см.

Додатковий багаж коштуватиме €25 за валізу до 23 кг і €40 – за валізу вагою 23-32 кг.

правила провезення ручної поклажі

Ryanair

У ірландського лоукостера Ryanair найжорсткіші правила ручної поклажі. Безкоштовним є лише один багаж розміром 40x20x25 см.

А пасажири, які придбали пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт дві одиниці ручної поклажі: велику – 55×40х20 см і маленьку – 40x20x25 см.

Брати речі в салон можуть лише пасажири з пріоритетною посадкою. Решта віддаватимуть велику ручну поклажу в багажне відділення. Послуга безкоштовна, але ви чекатимете багаж після прильоту.

Вартість Priority Boarding становить €6 за купівлі заздалегідь, €8 – перед посадкою онлайн, €10 – у аеропорту.

Додатковий багаж обійдеться в €8-10 за валізу до 10 кг і €10-50 за валізу до 20 кг. Ціна залежить від способу реєстрації багажу: в аеропорту або онлайн. За надмірну вагу доведеться доплатити €11 за кг.

правила провезення ручної поклажі

Wizzair

Пасажири угорського лоукостера Wizzair можуть безкоштовно взяти в салон одну сумку розміром не більше 40x30x20 см і вагою до 10 кг, а також товари з duty free, верхній одяг і друковану продукцію.

Багаж можна зареєструвати окремо за додаткову платню.

Ціна коливається від €9 до 27 за валізу вагою до 10 кг, від €14 до 70до 20 кг і від €19 до 86 – за багаж до 32 кг в залежності від напрямку, дати подорожі та місця реєстрації.

Дешевше багаж обійдеться, якщо купувати його разом із квитком.

правила провезення ручної поклажі

Vueling

Іспанський лоукостер Vueling, наприклад, дозволяє безкоштовно провозити один чемодан ручної поклажі і одну невелику сумку.

На рейсах авіакомпанії в салоні можна перевозити ручну поклажу вагою до 10 кг, максимальні габарити: 55×40×20 см.

Крім того, ви можете взяти в салон ще одну маленьку сумку або портфель (макс. габарити: 35х20х20 см) і один пакет з покупками з магазинів аеропорту.

Ці речі повинні поміститися під переднє сидіння.

Якщо ви подорожуєте з немовлям, можете провозити все необхідне в ручній поклажі.

правила провезення ручної поклажі

AirBaltic

Латвійська компанія Airbaltic вказує, що ручну поклажу можна брати з собою на борт безкоштовно.

Пасажири з квитками класу Basic або Premium можуть перевозити 1 одиницю ручної поклажі, вага якої не перевищує 8 кг.

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Додатково до ручної поклажі кожен пасажир в салон літака може пронести 1 особисту річ, наприклад, жіночу сумочку, сумку для ноутбука, сумку для фотоапарата, парасольку (максимальний розмір 30х40х10 см).

Загальна вага ручної поклажі та додаткової речі не може бути більше 8 кг. Розміри ручної поклажі не можуть перевищувати 55х40х20 см.

Якщо вага ручної поклажі понад 8 кг, можете купити додатковий багаж— вага до 12 кг, вартість становить від €9.

Багаж необхідно помістити під сидінням спереду або на полицю над сидінням.

правила провоза ручной клади

Ну що ж, тепер ви знаєте, до чого готуватися. Добре проаналізуйте, які речі дійсно необхідні в подорожі.

Якщо це поїздка на кілька днів, то вам точно вистачить невеликої наплічної сумки.

Особливо цей варіант підходить для тих туристів, чий check-in буде пізно, і доведеться погуляти з рюкзаком пішки.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, що подивитися у Таїланді.

Фото: Unsplash

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Теги: корисні поради, лоукост, подорож, туризм
12.11.2019 16:08
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