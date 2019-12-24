Як в Еквадорі святкують Новий Рік та Різдво?

Як святкують зимові свята в Еквадорі – розповідь української емігрантки.

Передчуття свята, новорічного дива і додаткова порція вихідних – саме з цим асоціюється грудень та січень майже в усіх людей світу. І еквадорці – не виняток, передсвяткову атмосферу вони створюють вже на початку грудня.

Як у далекій від нас країні святкують найголовніші свята року? Чому на широку ногу гуляють Різдво і майже не святкують Новий рік? Чому в країні напряжно з мандаринами?

Про це і не тільки розповіла українська емігрантка Алла, яка вже 7 років живе в Еквадорі.

Різдво в Еквадорі

«Місцеві дуже люблять прикрашати свою хату та місце роботи, робити різдвяний вертеп та декорувати ялинку. Іноді ялинка починає виглядати не як новорічна, а як карнавальна», – розповідає українка.

До речі, живі ялинки еквадорці на свята не прикрашають. Так само, як не їдять мандарини і не грають в сніжки.

«Справжні ялинки тут не продають, тільки штучні. Мандарин у грудні теж не знайдеш, бо сезон закінчується у жовтні. Сніг можна побачити лише штучний в деяких торговельних центрах», – говорить Алла.

Окрім карнавальної ялинки та штучного снігу, в Еквадорі є ще одна, обов’язкова святкова атрибутика – лялька з пап’є-маше, паперової маси, з якої роблять поробки.

Еквадорці купують такі ляльки або роблять їх своїми руками. Це можуть бути герої мультиків, коміксів і навіть політичні діячі. Потім таку ляльку ритуально знищують як символ минулого року.

У грудні, напередодні свят, в містечку, де живе Алла, заведено роздавати дітям подарунки – зазичай цим займається місцева влада, за підтримки підприємців.

Тим, кому подарунки від влади не виділяють Алла разом із друзями та родичами, влаштовує власне свято із сюрпризами, конкурсами та подарунками.

Не забуває Алла та її родина і про дітей українських – вони відправляють новорічні подарунки в прифронтову сіру зону.

Коли всі приготування завершилися настає Різдво – головне свято в Еквадорі, його святкують з 24 по 25 грудня, адже більшість еквадорців – католики.

«24 грудня святкують Ночє Буено, тобто Святвечір, 25 – Навіда, тобто Різдво. На Святвечір місцеві збираються родиною, моляться та спілкуються, а опівночі дарують один одному подарунки та вечеряють», – розповідає емігрантка.

Новий рік в Еквадорі

В Еквадорі Різдво набагато важливіше, ніж Новий Рік. У день з 31 грудня на 1 січня еквадорці нічого не дарують один одному, і в родинному колі Новий Рік зустрічати теж не обов’язково.

Якщо 24 і 25 грудня в гостьовому будинку Аллиної родини гостей немає, адже всі святкують вдома, то на Новій Рік в еквадоро-українському домі яблуку ніде впасти. Разом з родичами Алла влаштовує святкову програму для тих, хто до них завітав.

І хоч Новий Рік поступається важливістю і масштабами святкування Різдву, до цього свята еквадорці теж вигадали традиції, деякі дуже незвичні.

«На новорічну ніч одягають білизну особливого кольору, частіше за все жовтого, що має залучити добробут у новому році. Червоний має принести кохання, а зелений гроші. У місті, де ми живемо, можна побачити цілі відділи жовтої білизни», – каже Алла.

На грудень в Еквадорі, окрім Різдва та Нового Року припадає ще одне важливе свято, називається воно Капак Раймі, що в перекладі Велике Свято. Святкують його зазвичай індіанці, корінне населення Еквадору, у день зимового сонцестояння, 22 грудня.

«Це релігійне свято на честь сонця, яке символізує початок періоду посіву, народження життя та початок нового циклу», – говорить українка.

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