Кешбек та програми лояльності: як повернути гроші за покупки і отримати подарунки

Сучасні банківські картки та сервіси – це не тільки зручно і безпечно, а часто і вигідно. Вони допомагають економити та навіть заробляти, а ще отримувати додаткові знижки та подарунки.

Сьогодні ми поговоримо про кешбек та програми лояльності.

Кешбек

Кешбек – це повернення частини від витраченої суми назад на ваш рахунок.

Тобто ви розраховуєтесь карткою, купуючи все, що хочеться і треба, а вам повертається частина ваших же коштів.

Як працює кешбек?

Залежно від того, клієнтом якого банку ви є, тонкощі можуть відрізнятися. Але в загальному працює так:

Ваш банк співпрацює із магазинами, сервісами, у яких на певні категорії може бути передбачений кешбек. Ця інформація загалом вказана на сайті, де ви щось купуєте, або в меню вашого онлайн-банкінгу.

Далі ви робите онлайн покупку і вам, як правило, повертаються частково кошти на ваш картковий рахунок. Сума від 1% відсотка і до приблизно 20%. Залежить від банку і договорів із партнерами. або це можуть бути бали для накопичення.

Програми лояльності

Які винагороди можна отримувати, якщо регулярно розраховуватися карткою?

«Банківська картка може стати ключем до привілеїв, адже, користуючись карткою, клієнти отримують до безлічі ексклюзивних можливостей. Якщо ви регулярно користуєтеся карткою, ми радимо звернути увагу на програми лояльності. Коли ви за розрахунки картками можете накопичувати бали чи бонуси, які можна обміняти на безліч подарунків. Подарунки, залежно від програм лояльності, можуть бути дуже різними: починаючи від сертифікатів на покупки гаджетів та навіть до подорожей», – говорить директор з маркетингу MasterCard в Україні Наталя Байдала.

А як же активувати програму лояльності?

Зрозуміти, чи бере картка участь у програмі? Та як перевірити кількість зароблених балів?

Перш за все, потрібно перевірити, чи бере ваша картка участь у програмі лояльності. Зробити це можна безпосередньо на сайті програми або ж на сайті банку. Якщо картка підходить, за необхідності вам потрібно її активувати, і, власне, збирати бали.

Стежити за кількістю балів можна, наприклад, на персональній сторінці бонусної програми або ж безпосередньо у банківському мобільному додатку.

Тобто, можна зручно та безпечно розраховуватися карткою, та ще й отримувати за це подарунки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомагає банківська в подорожах.

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