Міжнародний валютний фонд: міфи і факти

Найпоширеніші міфи – що треба знати про МВФ.

Звинувачувати Міжнародний валютний фонд у всіх бідах України – одна з найулюбленіших страшилок популістів та пліткарів. Через те, що МВФ – найголовніший кредитор України, то й найбільші виплати по зовнішніх боргах приходяться саме на цю організацію. Через те, дехто й вважає, що єдине, що робить Міжнародний валютний фонд, так це оббирає Україну.

Та чи такий поганий МВФ, як про нього подейкують? І, врешті, чи винен він у бідності українців? Ми вирішили розглянути найпопулярніші міфи щодо МВФ.

Міф 1. Шалені відсотки

Найпопулярніший міф – МВФ дає Україні кредити під шалені відсотки. Насправді ж ні! Звісно, формування відсоткової ставки – це дуже довга і складна процедура, яка залежить від багатьох чинників, але експерти запевняють – ставка за кредитами МВФ для України більш ніж адекватна, це приблизно 3%.

Міф 2. Заморозка зарплат і соцвиплат

Наступний міф – МВФ вимагає заморозити зарплати і соціальні виплати, а також закликає вирубати Карпати і заганяє у злидні пенсіонерів.

Щодо лісів – усе просто. Міжнародний валютний фонд тут взагалі ні до чого. Так, Європейський Союз й справді наполягає на скасуванні мораторію на експорт деревини. І виключно тому, що таке обмеження торгівлі суперечить угоді про асоціацію. От і з пенсіонерами схожа ситуація.

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«Програма МВФ спрямована на 2 речі. Це боротьба з корупцією і помірний дефіцит бюджету. Тобто, країна має витрачати рівно стільки грошей, скільки вона заробляє. Не треба уявляти якихось буржуїв, які сидять у Нью-Йорку і думають, як би тут нашкодити українському пенсіонеру. Бо насправді, ніщо не шкодить українському пенсіонеру більше, ніж та політика, яка проводиться урядом, який не контролює свої витрати. Робота МВФ спрямована на те, щоб цього не сталося», – пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Міф 3. Ріст ціни на газ

Ще одна доволі поширена байка про МВФ – Фонд вимагає підняти ціну на газ. Тут треба пояснити. Справа в тому, що роками ми з вами платили за газ, але платили не за ринковою ціною. Різницю покривав Уряд з бюджету, таким чином створюючи ілюзію дешевого газу. Але у влади теж не було, як то кажуть, «зайвих» грошей на сплату цієї різниці за нас. Тож поки українці тішились недорогому газу, держава накопичувала борги.

Міф 4. Борги будуть віддавати наші діти

Одна з найпоширеніших байок про Міжнародний валютний фонд: «Кожен українець винен МВФ тисячі доларів». Сюди ж додаємо і щось на кшталт: «беремо ми, а віддавати нашим дітям».

«У нас є боргове навантаження на країну. Розподіляти це на кожного українця – це маніпуляція. У нас є борг перед МВФ і є інші борги держави. Боргове навантаження, яке вимірюється, насправді, одним ключовим показником – відношення нашого боргу до ВВП, тобто скільки ми винні і скільки заробляємо. Ще 3 роки тому в нас боргове навантаження на країну складало 80%, тобто борг до ВВП складав 80%, а сьогодні – 52%. Майже на третину боргове навантаження кожного українця скоротилось. Це сталося завядки тому, що ми менше живемо в борг і зростає економіка. А чому це відбувається? Бо країна знаходиться у співпраці з МВФ», – говорить Сергій Фурса.

Міф 5. Населення проти МВФ

Їдемо далі: Проти МВФ бореться громадянське свідоме населення. Насправді ж ні!

«Профільні фінансисти розуміють, що МВФ це необхідно, вони всі розуміють, що без програми МВФ Україні буде дуже складно в майбутньому. Частково через те, що у нас дуже великі виплати попереду. Їх треба рефінансовувати, і всі ці боргові проблеми, які в нас є, не зникнуть, якщо ми просто відмовимось від МВФ, вони навпаки тільки поглибляться. Як на мене, свідме населення розуміє, що МВФ необхідний», – вважає макроекономіст Костянтин Фастовець.

Звісно, кожний сам для себе вирішує, як ставитись до МВФ та співпраці з ним. І вірити чи не вірити тим чи іншим висловлюванням політиків – теж. Кому вигідно вводити нас в оману?

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МВФ врятував Україну від дефолту.

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