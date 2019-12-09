Практичність і невибагливість: у чому зустрічати Новий рік 2020

До Нового року 2020 залишилося зовсім мало, тому багато осіб уже задається питанням: А у чому зустрічати рік Щура?

Ранок у Великому Місті готовий тобі допомогти. Адже 2020 рік буде особливим і матиме свою кольорову гаму.

У чому зустрічати Новий рік 2020

Чим простіше, тим краще – тепер акцент буде саме на цьому.

Жодного леопарду, золота та штучної вишуканості. Не слід зловживати й аксесуарами. Важливо, щоб образ у цілому виглядав невибагливо та елегантно.

Рік повинен починатися з комфортних відчуттів, тому вітаються сукні простого крою, а також приталені, але без зайвих деталей. Актуальними будуть сукні з блискітками.

Колір Нового року 2020

Серед кольорів обирай ніжні, ненасичені: сріблястий, сірий, білий, металевий, чорний, ніжний ліловий, світлий рожевий, кремовий, гірчичний та інші кольори пастельних відтінків.

Ось кілька прикладів модних образів, у яких можна зустрічати рік Щура.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ МОСКВА (@milena_svadebnyi_salon) 12 Дек 2018 в 3:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lazy Lady 👸🏻 (@mi1adyfashion) 1 Дек 2019 в 12:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anissat fashion atelier (@anissat_fashion) 8 Ноя 2019 в 7:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская Одежда Куртки, Дубленк (@tsuzdaleva1) 7 Дек 2019 в 11:45 PST

І ще одне важливе уточнення. На Новий 2020 рік не одягай старий одяг, знайди час і кошти на маленьке оновлення гардеробу.

Не варто обирати для зустрічі 2020 року хижі принти: леопардовий, тигрячий, зображення пантер, котів, вовків.

До того ж уникай насичених кольорів: червоного, помаранчевого, яскравого “королівського” синього.

А ось чоловікам краще знайти костюм пастельного тону, за бажанням – блискучий, але все залежить від того, де проходитиме свято.

Не варто забувати про можливість освіжити образ білою краваткою або ж кольору “металік”.

Тепер ти знаєш, у чому зустрічати рік Щура. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де зустріти Новий рік 2020 у Києві.

Алла Гичка

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