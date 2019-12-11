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ICTV / Ранок / Модні вечірні сукні 2019, які перетворять тебе на світську левицю / 11.12.2019 11:36
11.12.2019 11:36
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Модні вечірні сукні 2019, які перетворять тебе на світську левицю

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Як обрати модну вечірню  чи коктейльну сукню? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди 2019/2020 року. Тож тепер ти точно будеш королевою будь-якого світського заходу.

Модні вечірні сукні – тренди і фото

Відкриті плечі


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Публикация от ПРОКАТ ПРОДАЖА ПЛАТЬЕВ МОСКВА (@sherry_dress_moscow)


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Публикация от Ваш Стиль (@svadba_v_style.irk)


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Публикация от Свадебные платья Москва (@amore_per_sempre__)

Сукні, що відкривають лінію шиї та плечі, стали одним із головних трендів вечірньої моди. Вони виглядають вишукано, жіночно та сексуально.

Така сукня ідеально підійде для жінок, які воліють створити сміливий, але не вульгарний образ.

Сукня з відкритими плечами гармонійно виглядатиме на будь-якій фігурі. Тож якщо маєш пишні форми – просто обирай моделі з більш щільної тканини.

Шовк


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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀ KARINA KHIMCHINSKAYA (@karinakhimchinskaya)


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Публикация от ПЛАТЬЯ | КОСТЮМЫ | КУРТКИ (@dress_2_love)


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Публикация от Одежда•Showroom Krasnodar (@brandkrasnodar)

У сезоні 2019/2020 дизайнери радять звернути увагу на легкі та ніжні шовкові сукні. Вони такі приємні до тіла, що ти навіть не захочеш їх знімати після концерту чи вечірки 🙂

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Особливо ефектно виглядатимуть довгі моделі яскравих кольорів. Також можеш поекспериментувати з рослинним принтом, який теж зараз у тренді.

Срібло і золото


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Публикация от ДИЗАЙНЕР ИРИНА СТЕПАНОВА (@irneste)


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Публикация от ВЕЧЕРНИЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПЛАТЬЯ (@melavane_shop)


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Публикация от STYLE&BEAUTY (@style.beauty.club)

Срібло, золото, діаманти! У цьому сезоні твоя вечірня сукня може сяяти.

Та щоб не перегнути палицю, обирай лаконічні, не надто пишні моделі. А також – не перевантажуй образ яскравими деталями та принтами.

Сукня-комбінація


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Публикация от Женский Этюд | Женская Одежда (@femme_etude_shop)


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Публикация от Вечерние платья (@platiya_shik)

Легка, майже невагома сукня-комбінація – ідеальне рішення для тих, хто любить виглядати природно, і, в той же час, витончено.

Такі моделі можна поєднувати як із класичними лакованими туфлями в тон, так і з грубими черевиками на тракторній підошві. Виглядатиме такий лук дещо зухвало, але чому б не поекспериментувати?

Сукня з мереживом


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Публикация от Бутик Модной Одежды Атмосфера (@boutique_atmosfera)


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Публикация от Ксения (@ks_kuznetsova_shoping)


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Публикация от БАНДАЖНЫЕ ПЛАТЬЯ УКРАИНА (@bandagedress.zp)

Мереживна сукня – це красиво і сексуально. А в сезоні 2019/2020 – ще й модно.

Тож якщо хочеш створити чуттєвий та дуже жіночний образ – сміливо обирай таку модель.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний осінній манікюр 2019.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, модні тренди
11.12.2019 11:36
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