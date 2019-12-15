ТОП-5 ідеальних новорічних коктейлів

Найкращі новорічні коктейлі – якими напоями здивувати гостей у новорічну ніч?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найкращих алкогольних новорічних коктейлів, які ідеально доповнять твою святкову вечірку.

Новорічні коктейлі 2020

Егг-ног

Егг-ног – це шотландський різдвяний напій із яєць, молока, алкоголю та спецій.

Інгредієнти:

Ром – 100 грамів.

Молоко – 200 грамів.

10% вершки – 200 грамів.

Яйця – 3 шт.

Цукор – 75 грамів.

Гвоздика – 2 шт.

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Кориця – ½ ч.л.

Мускатний горіх – ¼ ч. л.

Приготування:

Відокрем жовтки від білків та ретельно перетри з цукром. Білки можеш відкласти – вони не знадобляться. В окремому посуді підігрій молоко зі спеціями, повільно введи яєчну масу та вари до загустіння.

Після цього – дістань із суміші гвоздику. Додай вершки, підігрій, а ще через 3-4 хвилини – влий ром. Розлий по стаканах, прикрась та подавай.

Блакитна Снігурка

Інгредієнти:

Текіла – 120 гр.

Сік лайма – 75 гр.

Лікер Блю Кюрасао – 75 гр.

Сіль – для прикрашення.

Приготування

Прикрась бокали. Для цього змасти їх краєчки соком лайма, переверни та постав на тарілку з сіллю.

Змішай лікер, текілу та сік і розлий по бокалах. Прикрась на свій смак.

Журавлинно-ванільна мімоза

Шампанське – 500 гр.

Сік журавлини – 100 гр.

Горілка – 100 гр.

Ванільний цукор – 1 пакетик.

Лід за смаком

Лайм для прикрашення

Приготування:

Змішай шампанське горілку, сік, шампанське та ванільний цукор. Розлий по бокалах, додай льоду та прикрась лаймом.

Різдвяні мрії

Інгредієнти:

Шампанське: 500 гр.

Горілка – 150 гр.

Лимонний сік – 50 гр.

Апельсиновий сік – 50 гр.

Цукровий сироп – 15 ч.л. (для цього змішай цукор і воду в пропорції 1:1 і вари до запустіння)

Коктейльні вишні для прикрашення.

Приготування:

Змішай соки, горілку та сироп у шейкері або взбий міксером. Розлий по келихах та у кожен додай шампанського. Прикрась коктейльними вишеньками.

Новорічний глінтвейн

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 400 гр.

Коричневий цукор – 50 гр.

Лимон – 1 шт

Апельсин – 1 шт.

Бадьян – 2 зірочки.

Кориця – 1 ч.л.

Приготування:

У невеличкій каструльці змішай усі інгредієнти (апельсин і лимон потрібно попередньо нарізати). Сильно нагрій, але не доводь до кипіння. Кілька хвилин потримай на маленькому вогні, щоб розкрився аромат – і розливай по кружках або стаканах.

Гарних свят!

Нагадаємо, раніше ми публікували новорічний плейлист 2020.

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