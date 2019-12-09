Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня – чого очікувати перед Новим роком

Ранок у Великому Місті підготував гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня для всіх знаків зодіаку. Шукай себе та читай.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня

Овен

На жаль, не завжди все виходить так, як ми собі запланували. Понеділок буде відносно складним днем, усі інші теж напружені, проте навіть у цьому треба шукати оптимізм.

Адже за чорною полосою завжди приходить біла.

Телець

Наберись рішучості та втілюй задумане! З колегами по роботі можуть виникнути конфлікти, але не варто підкидати дрова у вогонь.

Що стосується відпочинку, то краще цього тижня провести його на самоті та розібратися з думками.

Близнюки

Незабаром у всіх розпочнеться новий рік, а це означає, що будуть нові можливості. Присвяти час на роздуми про майбутнє.

Ти ж уже знаєш, яким воно повинно бути?! Просто розплануй, як ти йтимеш до мети, а на вихідних зустрінься з друзями та добре відпочинь.

Рак

Усі зірки склалися так, щоб у тебе був вдалий тиждень. Ти відкриєш для себе нове захоплення, а слідом за ним прийде успіх.

До того ж зірки радять налаштовувати себе лише на хороше, адже сила думки – могутня.

Лев

Часто псується настрій? Зірки радять почати з фізичних вправ. Цей тиждень і, бажано, й наступні присвяти своєму здоров’ю.

Більше часу проводь на свіжому повітрі та зі своєю коханою людиною.

Діва

На Дів очікує тиждень емоційного очищення. Зникнуть проблеми та переживання, а ще відбудуться нові знайомства.

Розплануй дні і перебери непотрібний мотлох. Прийшов час позбутися минулого.

Терези

Хтось викидає мотлох із шафи, а тобі потрібно викинути його з голови.

Не забивай думки непотрібними речами, щойно ти їх відпустиш, стане легше жити і настрій повернеться з довготривалої відпустки.

Скорпіон

Тобі знадобиться багато терпіння, щоб досягти бажаних результатів. Ніщо не дається легко, тому навіть якщо у тебе не вийде чогось зробити з першого разу, завжди буде ще сотня спроб.

Намагайся уникати конфліктів, адже тиждень виявиться емоційно напруженим. Постарайся до кінця тижня вирішити усі справи та врешті відпочити.

Стрілець

Іноді, коли хочеться змін, треба самому спробувати їх зробити. Цей тиждень буде саме вдалим для цього.

Якщо хочеш відпочити, візьми відпустку, якщо хочеш зробити комфортнішим житло, придбай кілька нових речей для дому.

А якщо хочеш змінити себе, то розпочни просто зараз. Уже немає більше, куди відкладати це.

Козеріг

А у Козерогів розпочнеться новий етап романтичних стосунків, які згодом переростуть у велике кохання.

Що стосується робочих процесів, то варто навчитися доводити все до кінця. Не кидай справи на півдорозі, адже результат буде вражаючим.

Водолій

Не обманюй ні себе, ні інших. Якщо хочеш зберегти стосунки та заслужити довіру, кажи відверто і лише правду.

Цього тижня тобі доведеться контролювати свої емоції, щоб не вступити в конфлікт із близькими людьми.

Риби

Відправляйся у подорож! Прийшов час змінити обстановку, щоб набратися сил на наступний рік.

До того ж тиждень вдалий для зміни роботи, якщо давно про це думаєш – зроби це. Коли ще, як не зараз?!

Тепер ти знаєш свій гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в грудні 2019.

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