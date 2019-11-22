Модні шапки 2019: головні тренди нового сезону

Як обрати модну шапку на осінь та зиму 2019 року? Ранок у Великому Місті зібрав усі актуальні тренди та топові моделі в одному матеріалі. Дивись і обирай, що тобі до смаку!
Модні шапки на осінь та зиму 2019
Берет
У цьому сезоні класичний берет актуальний жінок будь-якого віку.
Він допоможе створити романтичний образ та підкреслити твій неповторний стиль.
Радимо обирати вироби з натуральних матеріалів. Тобі точно сподобаються м’яки, теплі та стильні аксесуари з шерсті чи кашеміру.
Безсумнівний плюс берета в тому, що його можна носити будь із чим. Він органічно доповнить і об’ємний пуховик, і довге пальто, і коротку куртку.
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Кепки та бейсболки
Кепки всіх кольорів і фасонів заполонили подіуми та вулиці. І сьогодні їх можна носити не лише у спортивному стилі!
Кепка, поєднана з пальто та сапогами на підборах допоможе створити ніжний та витончений лук із легкими хуліганськими нотками.
Тож спробуй трохи проекспериментувати!
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Шапка-ушанка
По-перше, ушанка – це красиво. По друге – модно. А головне – це дуже-дуже тепло.
У такій шапці ти не змерзнеш, навіть якщо на вулиці буде лютий мороз.
Обираючи вушанку, зверни увагу на об’ємні моделі з хутра. Така шапка приверне увагу всіх навколо і зробить тебе королевою цього сезону.
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Капор
Капор – це один із найгарячіших трендів сезону осінь-зима 2019.
По суті, це довге і тепле в’язане полотно, в яке можна затишно закутатися в холодний осінній чи зимовий день.
Капор – дуже універсальний аксесуар, адже здатен одночасно замінити і шапку, і шарф.
Та й носити його можна з одягом різних стилів – від кежуал до класики і навіть спортивного шику.
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Шапка з помпоном
Все одно не знаєш, яку шапку обрати? У нас є для тебе безпрограшний варіант.
Шапки з помпоном – це вічна класика, яка не здає своїх позицій уже багато сезонів поспіль.
Тож сміливо обирай собі шапку с помпоном. Чи навіть одразу з двома 🙂
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття 2019.
Аліна Литвиненко
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