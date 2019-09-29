Модне взуття 2019 – головні тренди осені

Як обрати модне та стильне взуття на осінь 2019? Ранок у Великому місті пропонує тобі ознайомитись з трендами на осіннє взуття у світі моди. Босими не залишимо нікого 🙂
Взуття – тренди осені 2019
Жіночі козаки
Поєднання протилежностей, мікс стилів – такий лейтмотив осіннього сезону 2019.
Козаки з платтям чи спідничкою поєднують у собі зухвалість та грайливість, стиль та комфорт.
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Публикация от Трендовая Обувь Аксессуары (@lemon.space.shop)
Чоботи зі шнурівкою
Цієї осені небувалою популярністю користуватимуться чоботи різноманітної форми зі шнурівкою.
Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Prada пропонують модницям примяріти незвичайні фасони взуття на осінь.
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Кросівки
Так, знову. Вони є в кожної дівчини, різних форм, фірм та кольорів.
Вже тривалий час кросівки не полишають полиць модних дизайнерських бутиків.
Не знаєш, яке взуття обрати на осінь? Бери кросівки, не прогадаєш 🙂
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Публикация от Fila | Balenciaga Ayakkabı (@sporayakkabimagazasi)
Ботильйони Kitten heels
Коли нове – то давно забуте старе 🙂 Сучасні жінки в прагненні виглядати стильно та в той же час почувати себе комфортно, обирають зручний та практичний дизайн.
Взуття на невисоких підборах, яке останніми роками набирає все більше популярності серед модниць, повністю задовольняє всі жіночі забаганки.
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Експерименти з кольором
Світові дизайнери наполегливо рекомендують стильним модницям поповнити власний гардероб яскравими чобітками.
Чим більше кольору, тим краще. Головне, правильно розставляти акценти в образі.
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Обмежень для вибору модного взуття на осінь немає.
Банти, стрази, масивна платформа, пір’я, бісер, шипи, екзотична шкіра – світова мода пропонує жінкам вибір стильного взуття на будь-який смак.Також по темі: Модні тренди осені 2019: що носити восени Модний осінній манікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну Модні пальто на осінь 2019: головні тренди
Обіграти можна навіть матусині чобітки чи бабусині черевички.
Правильно підібрана пара взуття на осінь надає жінці крила. Пам’ятайте про це 🙂
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про модні джинси на осінь 2019
Тетяна Вербецька
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