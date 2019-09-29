Модне взуття 2019 – головні тренди осені

Як обрати модне та стильне взуття на осінь 2019? Ранок у Великому місті пропонує тобі ознайомитись з трендами на осіннє взуття у світі моди. Босими не залишимо нікого 🙂

Взуття – тренди осені 2019

Жіночі козаки

Поєднання протилежностей, мікс стилів – такий лейтмотив осіннього сезону 2019.

Козаки з платтям чи спідничкою поєднують у собі зухвалість та грайливість, стиль та комфорт.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @potanina.18 18 Сен 2019 в 11:54 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Трендовая Обувь Аксессуары (@lemon.space.shop) 24 Сен 2019 в 3:57 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dominici Shoes (@dominicishoes) 27 Сен 2019 в 12:41 PDT

Чоботи зі шнурівкою

Цієї осені небувалою популярністю користуватимуться чоботи різноманітної форми зі шнурівкою.

Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Prada пропонують модницям примяріти незвичайні фасони взуття на осінь.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 3 Сен 2019 в 7:00 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 25 Сен 2019 в 12:03 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAINT LAURENT (@ysl) 3 Июл 2019 в 2:00 PDT

Кросівки

Так, знову. Вони є в кожної дівчини, різних форм, фірм та кольорів.

Вже тривалий час кросівки не полишають полиць модних дизайнерських бутиків.

Не знаєш, яке взуття обрати на осінь? Бери кросівки, не прогадаєш 🙂



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 21 Авг 2019 в 5:00 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Le



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fila | Balenciaga Ayakkabı (@sporayakkabimagazasi) 27 Сен 2019 в 3:45 PDT

Ботильйони Kitten heels

Коли нове – то давно забуте старе 🙂 Сучасні жінки в прагненні виглядати стильно та в той же час почувати себе комфортно, обирають зручний та практичний дизайн.

Взуття на невисоких підборах, яке останніми роками набирає все більше популярності серед модниць, повністю задовольняє всі жіночі забаганки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers) 21 Сен 2019 в 1:00 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers) 20 Сен 2019 в 3:00 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers) 18 Сен 2019 в 3:00 PDT

Експерименти з кольором

Світові дизайнери наполегливо рекомендують стильним модницям поповнити власний гардероб яскравими чобітками.

Чим більше кольору, тим краще. Головне, правильно розставляти акценти в образі.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 23 Сен 2019 в 7:17 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fendi (@fendi) 5 Авг 2019 в 7:02 PDT

Обмежень для вибору модного взуття на осінь немає.

Банти, стрази, масивна платформа, пір’я, бісер, шипи, екзотична шкіра – світова мода пропонує жінкам вибір стильного взуття на будь-який смак.

Обіграти можна навіть матусині чобітки чи бабусині черевички.

Правильно підібрана пара взуття на осінь надає жінці крила. Пам’ятайте про це 🙂

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про модні джинси на осінь 2019

Тетяна Вербецька

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