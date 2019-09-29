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ICTV / Ранок / Модне взуття 2019 – головні тренди осені / 29.09.2019 16:15
29.09.2019 16:15
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Модне взуття 2019 – головні тренди осені

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Як обрати модне та стильне взуття на осінь 2019? Ранок у Великому місті пропонує тобі ознайомитись з трендами на осіннє взуття у світі моди. Босими не залишимо нікого 🙂

Взуття – тренди осені 2019

Жіночі козаки

Поєднання протилежностей, мікс стилів – такий лейтмотив осіннього сезону 2019.

Козаки з платтям чи спідничкою поєднують у собі зухвалість та грайливість, стиль та комфорт.


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Чоботи зі шнурівкою

Цієї осені небувалою популярністю користуватимуться чоботи різноманітної форми зі шнурівкою.

Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Prada пропонують модницям примяріти незвичайні фасони взуття на осінь.


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Кросівки

Так, знову. Вони є в кожної дівчини, різних форм, фірм та кольорів.

Вже тривалий час кросівки не полишають полиць модних дизайнерських бутиків.

Не знаєш, яке взуття обрати на осінь? Бери кросівки, не прогадаєш 🙂


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Публикация от Le


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Публикация от Fila | Balenciaga Ayakkabı (@sporayakkabimagazasi)

Ботильйони Kitten heels 

Коли нове – то давно забуте старе 🙂 Сучасні жінки в прагненні виглядати стильно та в той же час почувати себе комфортно, обирають зручний та практичний дизайн.

Взуття на невисоких підборах, яке останніми роками набирає все більше популярності серед модниць, повністю задовольняє всі жіночі забаганки.


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Публикация от NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers)


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Публикация от NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers)


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Публикация от NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers)

Експерименти з кольором

Світові дизайнери наполегливо рекомендують стильним модницям поповнити власний гардероб яскравими чобітками.

Чим більше кольору, тим краще. Головне, правильно розставляти акценти в образі.


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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)


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Публикация от Fendi (@fendi)

Обмежень для вибору модного взуття на осінь немає.

Банти, стрази, масивна платформа, пір’я, бісер, шипи, екзотична шкіра – світова мода пропонує жінкам вибір стильного взуття на будь-який смак.

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Обіграти можна навіть матусині чобітки чи бабусині черевички.

Правильно підібрана пара взуття на осінь надає жінці крила. Пам’ятайте про це 🙂

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про модні джинси на осінь 2019

Тетяна Вербецька

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Теги: модні тренди, Ранок у Великому Місті
29.09.2019 16:15
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