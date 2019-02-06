Вчені винайшли революційний метод лікування раку

В Україні понад мільйон хворих на рак. Вчені всього світу роками працюють, аби нарешті перемогти цю страшну хворобу. Деякі з них наблизилися до перемоги і обіцяють універсальні ліки проти раку вже незабаром.

CAR T-клітинна терапія

З’явився новий метод боротьби проти онкозахворювань, яким лікують хлопчика, має назву – CAR T-клітинна терапія. Її суть у тому, що лікарі дістають імунні клітин та модифікують їх. А потім повертають їх назад пацієнту, щоб вони могли знаходити і знищувати ракові клітини. Нині цей метод лікування можливий для пацієнтів у віці до 25 років і лише з гострою лімфобластною лейкемією.

Винахід українських вчених

Проте, це не єдиний метод боротьби проти раку. Вчені Олег та Олена Таратул – емігранти з України, працюють в Орегонському університеті. Вони винайшли революційну речовину, яка дозволяє діагностувати ракову пухлину за допомогою інфрачервоного світла. Розробка може полегшити лікарям виявляти точне розташування злоякісної пухлини в організмі.

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Замороження пухлини

Ізраїльські лікарі придумали заморожувати ракову пухлину, уникаючи хірургічного втручання. Цей метод називається кріоабляція. При цьому прилеглі здорові тканин залишаються неушкодженими.

«Рак молочної залози можна лікувати без хірургічного втручання, лише з мінімальною інвазивністю, що дуже схоже на біопсію, при якому проводиться забір клітин або тканин з діагностичною метою», – розповідає лікар Елізабет Садка.

У клінічних випробуваннях взяла участь Неліда Івальді. У 79 річної жінки діагностували ракову пухлину у грудях. Найбільше вона боялася болісного і довготривалого лікування. Яким було її здивування, що операція не знадобилася.

За словами лікарів, інноваційний метод замороження ракової пухлини у молочних залозах може допомогти онкохворим жінкам, які знаходяться на першій або другій стадії. Пухлина повинна бути твердою та розміром до півтора сантиметри. Лікування коштує приблизно 4 тисячі доларів.

Невтішна статистика

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у минулому році у світі діагностували рак у вісімнадцяти мільйонів людей. Щохвилини від цієї страшної недуги та хіміотерапії помирає 18 людей. За словами лікарів, існує безліч видів раку, але деякі з них повністю виліковні. Головне, діагностувати ракові пухлини на ранній стадії, та якомога скоріше розпочати ефективне лікування.

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