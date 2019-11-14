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ICTV / Ранок / Антитіла у Києві запалять на сцені Палацу Спорту / 14.11.2019 18:27
14.11.2019 18:27
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Антитіла у Києві запалять на сцені Палацу Спорту

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Залишилося 2 дні! Український гурт Антитіла влаштує два великих концерти у Палаці Спорту.

Вони відбудуться вже цими вихідними 16 та 17 листопада, і стануть фінальними в першій частині туру HELLO 2019.

Соліст гурту Тарас Тополя виконає для глядачів популярні пісні, які стали справжніми хітами.

 

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Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)

Серед них будуть:

  • Буде син
  • Лови момент
  • Люди як кораблі
  • Вірила
  • Одинак
  • Все красиво
  • Бери своє
  • Танцюй

Танцюй – невід’ємна частина нашої творчості, в якій звучить гімн Києва – зазначив гурт на офіційній сторінці у Facebook.

Концерт триватиме 2,5 години. Окрім того, 16 листопада на сцені Палацу Спорту виступить запрошений польський рок-гурт CHEMIA, а 17 листопада MELOVIN.

 

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Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)

Також по темі: Лідер гурту «Антитіла» показав фото, призначене лише для дружини Гурт “Антитіла” переспівав Кузьму Скрябіна Антитіла: Війною не можна виправдати дитячі сльози

Тож приходь і насолоджуйся звуком наживо, а не своїм плейлистом на телефоні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП 5 найкрутіших кліпів гурту Антитіла, які тобі варто послухати.

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Теги: Алла Гичка, антитіла, Тарас Тополя
14.11.2019 18:27
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