Антитіла у Києві запалять на сцені Палацу Спорту

Залишилося 2 дні! Український гурт Антитіла влаштує два великих концерти у Палаці Спорту.
Вони відбудуться вже цими вихідними 16 та 17 листопада, і стануть фінальними в першій частині туру HELLO 2019.
Соліст гурту Тарас Тополя виконає для глядачів популярні пісні, які стали справжніми хітами.
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Серед них будуть:
- Буде син
- Лови момент
- Люди як кораблі
- Вірила
- Одинак
- Все красиво
- Бери своє
- Танцюй
Танцюй – невід’ємна частина нашої творчості, в якій звучить гімн Києва – зазначив гурт на офіційній сторінці у Facebook.
Концерт триватиме 2,5 години. Окрім того, 16 листопада на сцені Палацу Спорту виступить запрошений польський рок-гурт CHEMIA, а 17 листопада MELOVIN.
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Тож приходь і насолоджуйся звуком наживо, а не своїм плейлистом на телефоні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП 5 найкрутіших кліпів гурту Антитіла, які тобі варто послухати.
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