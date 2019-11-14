Антитіла у Києві запалять на сцені Палацу Спорту

Залишилося 2 дні! Український гурт Антитіла влаштує два великих концерти у Палаці Спорту.

Вони відбудуться вже цими вихідними 16 та 17 листопада, і стануть фінальними в першій частині туру HELLO 2019.

Соліст гурту Тарас Тополя виконає для глядачів популярні пісні, які стали справжніми хітами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official) 3 Сен 2018 в 3:28 PDT

Серед них будуть:

Буде син

Лови момент

Люди як кораблі

Вірила

Одинак

Все красиво

Бери своє

Танцюй

Танцюй – невід’ємна частина нашої творчості, в якій звучить гімн Києва – зазначив гурт на офіційній сторінці у Facebook.

Концерт триватиме 2,5 години. Окрім того, 16 листопада на сцені Палацу Спорту виступить запрошений польський рок-гурт CHEMIA, а 17 листопада MELOVIN.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official) 6 Ноя 2018 в 11:03 PST

Тож приходь і насолоджуйся звуком наживо, а не своїм плейлистом на телефоні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП 5 найкрутіших кліпів гурту Антитіла, які тобі варто послухати.

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