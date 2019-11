Кодування супутникових каналів: коли, чому і що робити

В Україні закодують до вільного перегляду 23 телеканали. Які саме, чому, що з цим робити і які є альтернативи супутниковому ТБ – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

20 січня 2020 року закодують телеканали, які належать до медіа-холдингу 1+1 Media, StarLightMedia, Медіа Група Україна та Inter Media Group.

Це означає, що супутникове мовлення деяких телеканалів завершується у відкритому доступі. Тому у тих, хто має безкоштовне супутникове ТБ, зникне низка українських каналів.

Проте близько 40 регіональних, нішевих та низку інших телеканалів українці зможуть й надалі дивитися у відкритому доступі.

СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ и Бігуді, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм, Україна, НЛО TV, Індиго TV.

Українські телеканали купують за кордоном телевізійну продукцію, щоб ми могли переглядати фільми, серіали, спортивні трансляції тощо, і створюють власні продукти для ТБ і діджиталу.

Натомість вони повинні гарантувати власникам контенту, що трансляція їхнього продукту буде відбуватися лише на визначеній території.

До того ж за рахунок локального телебачення наша країна може значно підвищити свій імідж.

На жаль, через відкритий доступ до перегляду, контент не захищений від піратства. А це означає, що власники телеканалів ризикують отримати штраф.

Тому, щоб вберегтися від піратства та підняти українське телебачення на рівень зарубіжного, відбудеться кодування телеканалів.

Телебачення буде доступне лише від офіційних постачальників послуг.

Телеканали будуть закодовані в абонентів супутникового телебачення.

Супутникову тарілку змінювати не потрібно. Необхідно придбати тюнер, який підтримує кодування VERIMATRIX, а також має маркування УТБ. Якщо у вас є старий тюнер, то прошити його новим програмним забезпеченням не можна.

Роздрібна ціна тюнера: 1099 гривень. Придбати його можна на сайтах електроніки, за номером 0800500460 або взяти в оренду в оператора супутникового телебачення, яким ви користуєтесь (29 грн/міс).

Користування послугами обходитиметься від 49 грн на місяць.

Важливо! Є й інші варіанти, які дозволять дивитися закодовані канали у відкритому доступі.

До вашого телевізора буде підключений кабель. Така модель не вимагає додаткового обладнання.

Для останнього потрібен якісний інтернет. У вас буде можливість самостійно обрати постачальника послуг, який підключить вас до сигналу.

Або ж обрати ще один варіант телебачення через інтернет – IPTV – що дає можливість придбати доступ до ТБ від свого провайдера.

Крім того, користувачам зазвичай пропонують пакет послуг “інтернет + ТБ”, а це вигідніше, ніж брати їх окремо.

Тут можна буде споглядати закодовані телеканали у відкритому доступі. Для цього необхідно мати ефірну антену, цифровий приймач Т2 чи сучасний телевізор з вбудованим приймачем.

Важливо перевірити, чи має цифрове покриття ваш регіон.

Ще більше доступної інформації щодо офіційного телевізійного оператора, різницю між IPTV і ОТТ, Т2, DTH-платформи, операторів кабельного ТБ тощо, розповів медіа-експерт Олександр Глущенко у своєму блозі.

